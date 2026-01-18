Stela Rade uoči Dore završila na operaciji: ''Ovaj boravak u bolnici...''

Neposredno prije Dore 2026., Stela Rade završila je u bolnici, a njezina iskrena objava dirnula je brojne pratitelje.

Uoči nastupa na Dori 2026., pjevačica Stela Rade prolazi kroz neočekivanu životnu epizodu.

Naime, Stela je otkrila kako je nedavno završila u bolnici zbog operativnog zahvata, zbog čega su se njezine pripreme za Doru nakratko morale zaustaviti.

''Moje pripreme za Doru su se na kratko zaustavile, ali sve je u redu. Imala sam operaciju koja je prošla super i oporavak će teći brzo, brzo se vraćam pripremama!'', poručila je Stela, umirivši fanove koji su se zabrinuli nakon što je objavila fotografije iz bolničke sobe.

Iako u početku nije planirala dijeliti vijest o boravku u bolnici, priznaje da su je upravo ljudi koje je tamo upoznala potaknuli da se otvori i prisjeti jednog važnog razdoblja svog života.

''Nisam htjela dijeliti da sam u bolnici, ali ovi predivni mladi ljudi koji su mi uljepšali boravak, podsjetili su me na moje srednjoškolske dane i hoću se kratko osvrnuti'', napisala je.

Stela je tada otkrila i zanimljiv detalj iz svoje prošlosti – nekoć je bila na putu da postane medicinska sestra. Upisala je medicinsku školu, no s vremenom je shvatila da njezin pravi poziv ipak leži negdje drugdje.

''Ja sam trebala biti medicinska sestra. Upisala sam medicinsku školu, ali kako je vrijeme prolazilo, osjećaj mi je sve glasnije govorio da to ipak nije moj poziv. Iako previše volim ljude, puna sam empatije i suosjećajna, znala sam da nešto u meni traži drugi put'', iskreno je priznala.

Glazba je, kako kaže, od samog početka bila njezino utočište. Na nastavu je dolazila sa slušalicama, pisala pjesme i u glazbi tražila smisao.

''Tada sam shvatila – moram krenuti tim putem. Ovim postom htjela sam vas podsjetiti da pratite svoj poziv. Svijet je puno ljepše mjesto kada ljudi rade ono što vole. Ja sam odustala od medicine i danas sam najsretnija jer se bavim glazbom'', poručila je.

Boravak u bolnici dodatno ju je, kaže, podsjetio koliko je medicinski poziv zahtjevan i poseban.

''Ovaj boravak u bolnici samo me dodatno podsjetio da posao medicinara pripada onima koji su za to stvoreni. Na ovim ljudima vidi se da su srcem tu, da imaju viziju i ljubav prema onome što rade. Kad ste na pravom mjestu – to se osjeti.''

Stela se sada uspješno oporavlja i, kako sama kaže, vrlo brzo se vraća glazbi i pripremama za Doru 2026., gdje publika s nestrpljenjem očekuje njezin nastup.

