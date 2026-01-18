Što se dogodilo? Holivudska diva snimljena u kolicima, prije samo dva mjeseca šetala je modnom pistom

Nove fotografije s aerodroma izazvale su val zabrinutosti među obožavateljima slavne holivudske glumice, koju su kamere snimile u izdanju kakvo javnost dosad rijetko viđa.

Nove fotografije paparazza, koje su se posljednjih sati proširile društvenim mrežama, izazvale su zabrinutost među obožavateljima slavne holivudske glumice Jane Fondi.

Na snimkama se vidi kako je na aerodromu prevoze u kolicima, dok joj pomoćnica pomaže pri kretanju i prtljazi.

Prizor je iznenadio mnoge, osobito zato što je ista glumica prije svega dva mjeseca samouvjereno hodala modnom pistom i djelovala vitalno i snažno. Upravo zato aktualne fotografije potaknule su nagađanja i zabrinutost fanova koji se pitaju je li se što u međuvremenu dogodilo.

Prema pisanju stranih medija, slavna glumica prolazi kroz iznimno teško emotivno razdoblje nakon tragične smrti redatelja Nicka Reinera i njegove supruge, koji su nedavno ubijeni. Izvori bliski glumici navode da ju je taj događaj duboko potresao, iako se ona zasad nije javno oglašavala o toj tragediji, piše Daily Mail.

'''Rob i Michele Reiner bili su divni, brižni, pametni, smiješni, velikodušni ljudi, uvijek su smišljali ideje kako učiniti svijet boljim, ljubaznijim'', napisala je na Instagramu dan nakon što su pronađeni mrtvi.

''Pomagali su mi pokrenuti Odbor za Prvi amandman. Vidjela sam ih prekjučer kako izgledaju zdravo i sretno. Shrvana sam od tuge. Zapanjena sam.''

Unatoč tome što je bila u kolicima, glumica je i ovoga puta zadržala prepoznatljiv stil – bila je dotjerana, s frizurom i modnim detaljima po kojima je poznata desetljećima.

Šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća postaje jedno od najvažnijih imena u Hollywoodu, a do danas je snimila više od 60 glumačkih projekata. Dobila je dva Oscara za filmove "Klute" i "Coming Home", a publika je obožava i u kasnijim projektima poput kultne serije "Grace and Frankie".

Tijekom sedamdesetih i osamdesetih svojim videima za vježbanje motivirala je milijune žena diljem svijeta, postavši pionirka fitness revolucije. Otvoreno je govorila i o estetskim operacijama, ističući da se kaje zbog nekih, ali i da je važno biti iskren o pritiscima koje industrija nameće ženama. U posljednjih nekoliko godina hrabro je progovorila i o svojoj borbi s rakom, naglašavajući važnost preventivnih pregleda i zdravstvene brige.

