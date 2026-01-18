Naš zgodni rukometni kapetan oženio je lijepu strankinju, koja je također profesionalna sportašica!

Naš rukometaš Ivan Martinović ljubi lijepu Austrijanku, koja je također sportašica.

Dok Hrvatska drži dah i bodri svoje rukometaše na Europskom prvenstvu, jedan od ključnih igrača izbornika Dagura Sigurdssona je i Ivan Martinović, naš reprezentativac rođen u Beču koji već godinama briljira u dresu Hrvatske, a njegova najveća podrška i snaga u privatnom životu je Austrijanka Miriam Rath.

Ivan i Miriam zajedno su već osam godina. Njihova ljubavna priča privukla je pozornost javnosti još kad su objavili zaruke u prosincu 2023. godine, a zatim i vjenčanje sredinom 2024.

Ivan Martinović i Miriam Rath Foto: Instagram

Svadba Ivana Martinovića i Miriam - 1 Foto: Instagram

Ivan Martinović i Miriam Rath - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Nećete vjerovati gdje je Kate Middleton slavila rođendan, nitko nije ovo očekivao

Par je svoje ''da'' izgovorio u lipnju 2024. godine, civilno i crkveno.

Ivan Martinović i Miriam Rath Foto: Instagram

Ivan Martinović i Miriam Rath Foto: Instagram

Prošle godine u lipnju održali su i veliku svadbenu feštu na kojoj su bili i Martinovićevi suigrači, a fotografije pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Redatelj hrvatskog antiratnog filma koji je dobio europski Oscar: ''Mir se ne stvara nabavom oružja''

Danas zajedno žive u Njemačkoj, gdje Martinović gradi rukometnu karijeru.

Ivan Martinović i Miriam Rath Foto: Instagram

Ivan Martinović i Miriam Rath Foto: Instagram

Ivan Martinović i Miriam Rath - 4 Foto: Instagram

Ivan Martinović i Miriam Rath - 1 Foto: Instagram

Inače, Miriam je također profesionalna sportašica, a igra odbojku.

Tko su ostale partnerice naših rukometaša pogledajte OVDJE.

Galerija 10 10 10 10 10

Sve o Europskom prvenstvu pratite OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Iznenađenje na profilu Filipa Juričića: Glumac objavio rijetku fotografiju sa starijim sinom

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Ne može seksipilnije od ovoga! Nasljednice Kardashianki u badiću pokazale milijunske gene

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Seks-bomba pozirala gola u kadi: Jedna fotografija bila je dovoljna da mašta proradi!