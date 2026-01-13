Naš rukometni izbornik razveo se od školske ljubavi, a onda kratko ljubio misicu

Dagur Sigurdsson javnosti je poznat kao smireni strateg na klupi hrvatske rukometne reprezentacije, no malo se zna o privatnom životu čovjeka koji danas stoji iza jedne od najvažnijih sportskih selekcija u zemlji.

Otkako je Dagur Sigurdsson preuzeo ulogu izbornika hrvatske rukometne reprezentacije, domaća javnost pokazuje velik interes za karizmatičnog Islanđanina koji iza sebe ima impresivnu sportsku karijeru.

No osim rukometa, pažnju mnogih privlači i njegov privatni život, koji Sigurdsson uglavnom nastoji držati dalje od očiju javnosti.

Dagur Sigurdsson - 2 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Izbornik Hrvatske iza sebe ima dugogodišnji brak s Islanđankom Ingibjörg Palmadottir, s kojom se upoznao još u osnovnoj školi.

Njihova veza započela je vrlo rano, a zajedno su proveli velik dio života i osnovali obitelj. U braku su dobili troje djece – dvije kćeri i sina. Iako se njihov brak s vremenom raspao, razlaz je prošao bez javnih istupa i medijskih prepucavanja, a oboje su ostali posvećeni roditeljskoj ulozi.

Dagur Sigurdsson - 4 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

"Dvije kćeri od 27 i 25 godina. Sin mi ima 21 godinu. Zapravo, samo je jedno od njih na Islandu. Jedno je u Italiji, a drugo u Stockholmu", ispričao je Sigurdsson u razgovoru za RTL krajem 2024. godine.

Nakon razvoda, Sigurdsson je jedno vrijeme bio u vezi s Ingunn Sigurpalsdottir, Islanđankom koja je bila poznata i po sudjelovanju na izboru za Miss Islanda 2005. godine, gdje je osvojila drugo mjesto.

Posebnu pozornost svojedobno je izazvala njezina podrška Sigurdssonu prilikom njegova imenovanja izbornikom Hrvatske.

Ipak, prema dostupnim informacijama, ta je veza danas završena, a Dagur Sigurdsson trenutno je slobodnog statusa. Da su prekinuli, počelo se šuškati još tijekom Svjetskog prvenstva 2025.

Dagur Sigurdsson Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Lijepa Islanđanka iz prijašnje veze ima dvoje djece, a svoj život ne voli previše pokazivati javnosti.

Dagur Sigurdsson Foto: Damir Krajac / CROPIX

