Naš šarmantni rukometaš može se pohvaliti novom ulogom, evo o čemu se radi!

Filip Glavaš postao je trener najveće čitateljske reprezentacije u zemlji zahvaljujući svojoj ambasadorskoj ulozi u kampanji ''Djeca koja čitaju postaju ljudi koji misle''.

Osim što je uzor mladima u sportu, uspio je u onome što je teže od gola u zadnjoj sekundi: motivirao je stotine djece i mladih da čitanje dožive kao avanturu, a ne obavezu.

Dječja znatiželja glavni je krivac za početak njegove knjiške avanture. Tjerala ga je da ostane budan jer je uvijek morao pročitati još samo jednu stranicu. Najdraži svijet u koji je tada ulazio bio je onaj Harryja Pottera, koji je do danas ostao njegov omiljeni. Pročitao ga je na više jezika, kao da je provjeravao mijenja li se čarolija kad promijeniš jezik, a zaključak mu je uvijek isti: od onoga što želiš ne odustaješ, a komadić čarolije iz knjige može se prenijeti u stvarni svijet, što dokazuje i vlastitim primjerom.

Filip Glavaš - 1 Foto: PR



''Kad bismo Filipa morali opisati u tri riječi, to bi bile: autentičan, skroman i jednostavan. Djeca to odmah osjete, boljeg trenera nismo mogli izabrati'', kažu iz Mozaika knjiga.

Ističu da je kampanja pokrenula lavinu reakcija te da gotovo svakodnevno pristižu poruke pratitelja o novim čitateljskim pothvatima. Kako priznaju, ubrzo su shvatili da te poruke ne smiju ostati samo u inboxu pa su na Interliberu, najvećem sajmu knjiga u zemlji, osmislili interaktivni zid. Na njemu su posjetitelji ostavljali poruke kojima bi nekoga potaknuli da krene čitati te pisali zašto je čitanje važno. Zid je prikupio nekoliko tisuća motivacijskih poruka, a među njima se posebno izdvojila poruka jednog sedmogodišnjaka: ''Lako je biti general poslije bitke, kreni čitati.''

Filip Glavaš - 3 Foto: PR

Za kraj Filip je poručio: ''Čitajte i učite kroz knjige. Sanjajte velike snove i nikada ne odustajte od njih. Pronađite se u knjigama i dopustite da vam pomognu ispisati stranice vlastite priče, priče zvane život.''

Knjige danas znače bolji svijet sutra, a upravo se takva promjena potiče ovom kampanjom. Kampanja se nastavlja u punom jeku, a Filipov nasljednik morat će biti u dobroj formi jer je njegov čitalački tempo teško nadmašiti.

