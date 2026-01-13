Bez filtera! Ella Dvornik podvrgnula se zahvatu pomlađivanja, pohvalila se rezultatom

Ella Dvornik na društvenim mrežama je otkrila da je bila na estetskom zahvatu.
Na svom Instagramu objavila je nekoliko videa iz poliklinike u kojima je dokumentirala cijeli proces popularnog zahvata poznatog kao thread lift.
Ella Dvornik Foto: Instagram
Riječ je o minimalno invazivnom estetskom zahvatu kojim se pomoću posebnih niti, umetnutih pod kožu, postiže efekt zatezanja i podizanja lica. Rezultati su vidljivi gotovo odmah, a oporavak je znatno kraći nego kod klasičnog liftinga.
Ella je sa svojih više od pola milijuna pratitelja podijelila sve – od samog početka postupka pa do vidljive razlike. U jednom je trenutku snimke upitala: "Jel' čujete krckanje?" dok su joj liječnici uvodili niti u kožu.
Ella Dvornik Foto: Instagram
Ella Dvornik Foto: Instagram
Nedavno je na Instagramu podijelila uspomene iz djetinjstva s ocem Dinom Dvornikom. Više o tome pisali smo OVDJE.
