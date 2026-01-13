Bez filtera! Ella Dvornik podvrgnula se zahvatu pomlađivanja, pohvalila se rezultatom

Ella Dvornik na društvenim mrežama je otkrila da je bila na estetskom zahvatu.

Naša influencerica Ella Dvornik ponovno je iskreno i bez zadrške podijelila detalje iz svog života – ovoga puta s tretmana pomlađivanja lica.

Na svom Instagramu objavila je nekoliko videa iz poliklinike u kojima je dokumentirala cijeli proces popularnog zahvata poznatog kao thread lift.

Ella Dvornik Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Je li ova mlada dama sljedeća kraljica romantičnih komedija?

Riječ je o minimalno invazivnom estetskom zahvatu kojim se pomoću posebnih niti, umetnutih pod kožu, postiže efekt zatezanja i podizanja lica. Rezultati su vidljivi gotovo odmah, a oporavak je znatno kraći nego kod klasičnog liftinga.

Pogledaji ovo Celebrity Simbolična poruka? Internet bruji o posljednjem javnom potezu Beckhamova sina i njegove supruge

Galerija 22 22 22 22 22

Ella je sa svojih više od pola milijuna pratitelja podijelila sve – od samog početka postupka pa do vidljive razlike. U jednom je trenutku snimke upitala: "Jel' čujete krckanje?" dok su joj liječnici uvodili niti u kožu.

Ella Dvornik Foto: Instagram

Ella Dvornik Foto: Instagram

Nedavno je na Instagramu podijelila uspomene iz djetinjstva s ocem Dinom Dvornikom. Više o tome pisali smo OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ivana Knoll iznenadila objavom na Instagramu: ''Rekla sam da!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Vrijeme je za nju stalo: Julia Roberts u 59. godini izgleda kao da je na početku karijere!

Pogledaji ovo Celebrity Stela Rade pokazala kako se priprema za Doru: ''Moja jedina prijateljica''