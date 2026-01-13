Ivana Knoll iznenadila objavom na Instagramu: ''Rekla sam da!''

Video objava s prstenom i porukom "Rekla sam da" zbunila je pratitelje Ivane Knoll, a evo o čemu je zapravo riječ.

Ivana Knoll ponovno je iznenadila svoje pratitelje na Instagramu videom koji je odmah izazvao lavinu reakcija.

U kratkom isječku najprije je pokazala ruku s prstenom, zatim dlan na kojem piše "Rekla sam da", a na kraju otkrila i poruku: "MSG – 17. siječnja".

Mnogi su isprva pomislili da je riječ o zarukama, no Ivana je ubrzo razjasnila kako nije u pitanju ljubavni, nego poslovni trenutak. Naime, 17. siječnja nastupit će u slavnoj njujorškoj dvorani Madison Square Garden. Više o tome pisali smo OVDJE.

Ivana Knoll Foto: Instagram

Ivana Knoll Foto: Instagram

Komentari ispod njezine objave samo su se nizali.

Ivana Knoll Foto: Instagram

''Čestitam, draga'', ''Bravo'', ''Ljepotice'', ''Idemo'', ''Prekrasna'', ''Čestitam, bravo'', ''Kraljice naše'', dio je komentara s Instagrama.

Ivana Knoll - 4 Foto: Ivana Knoll/Instagram

Ivana Knoll - 1 Foto: Instagram

Ivana Knoll - 2 Foto: Ivana Knoll/Instagram

