Ma tko je on? Svi pričaju o ovom malom šarmeru koji je ukrao show na crvenom tepihu!

Najmlađa zvijezda Zlatnih globusa, maleni glumc Duke, oduševio je modnim izborom i neodoljivim odgovorima.

Šestogodišnji Duke McCloud, zvijezda serije ''All Her Fault'', bio je jedno od najslađih iznenađenja večeri na crvenom tepihu Zlatnih globusa. Svojom simpatičnom pojavom, osmijehom i modnim stilom osvojio je srca svih prisutnih – od fotografa do publike pred malim ekranima.

Odjeven u elegantno svijetloplavo odijelo s dvorednim kopčanjem, bijelim gumbima i crno-bijelim cipelama, Duke je pokazao da stil ne poznaje godine. Njegovu kombinaciju dodatno su upotpunili broš i mala džepna maramica – detalji koji su izazvali oduševljenje na društvenim mrežama.

Fotografi nisu mogli prestati snimati preslatkog dječaka, koji je s nevjerojatnim samopouzdanjem pozirao poput pravog profesionalca. Snimke s crvenog tepiha ubrzo su preplavile internet, a korisnici su jednoglasno zaključili – Duke je ukrao show!

Tijekom večeri, Duke je razgovarao s ekipom emisije Entertainment Tonight, a njegove izjave dodatno su osvojile publiku. Priznao je kako se odlično zabavljao na stepenicama koje su bile dio scenografije, a na pitanje o svom modnom odabiru iskreno je rekao:

"Radio sam probu da vidimo koje ću odijelo odjenuti."

No prava senzacija bila je njegova šarmantna izjava kad su ga pitali zašto je odabrao baš tu kombinaciju:

"Zato što je plavo i zato što mogu nositi ovaj nakit. I imam malu džepnu maramicu."

Jednostavno, iskreno i neodoljivo – baš onako kako samo šestogodišnje dijete može objasniti modnu odluku koja je oduševila svijet.

Duke McCloud u seriji ''All Her Fault'' tumači lik Mila Irvinea, a serija je bila nominirana za Zlatni globus u kategoriji najbolje limitirane serije. I iako nije osvojila nagradu, Duke je bez sumnje ponio titulu najslađe pojave večeri.

