Zbog fotke supermodela iz 90-ih i njezine nasljednice mnogi će pomisliti da vide dvostruko!

Cindy Crawford i njezina kći Kaia Gerber zablistale su u usklađenim izdanjima na partyju uoči Zlatnih globusa.

Cindy Crawford i njezina kći Kaia Gerber bile su među najzapaženijima na glamuroznoj zabavi uoči dodjele Zlatnih globusa.

Njihove fotografije brzo su obišle svjetske medije te su pokazale da modni stil doista teče kroz obitelj.

Mama i kći pozirale su zajedno obje odjevene u usklađene crne kombinacije koje odišu glamurom i samopouzdanjem. Kaia je nosila crnu haljinu s dubokim dekolteom, a Cindy je za tu prigodu odabrala crne elegantne hlače i top istog kroja kao i Kaijina haljina.

Kaia je nedavno priznala kako je tek gledajući dokumentarnu seriju ''The Super Models'' shvatila koliko je velik trag njezina majka ostavila u svijetu mode.

"Znala sam da je ikona, ali... nisam to u potpunosti shvaćala dok sam bila mlađa", izjavila je u intervjuu za Wall Street Journal 2024.

Osvrnula se i na temu nepotizma u svijetu mode, priznajući da joj je obiteljsko ime otvorilo mnoga vrata.

"Vrlo sam svjesna svih divnih stvari koje mi je to donijelo i nikada ne bih rekla ništa negativno o tome jer je to jednostavno moja istina."

Inače, Kaia ljubi devet godina starijeg glumca koji nosi poznato prezime. O kome se radi, saznajte OVDJE.

