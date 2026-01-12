Zlatko Dalić na duhovnoj obnovi u Zagrebu podijelio je osobno svjedočanstvo: ''Tad me dragi Bog stavio na pravo mjesto''

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić uoči Božića podijelio je snažno osobno i duhovno svjedočanstvo na duhovnoj obnovi u Zagrebu, govoreći o vjeri, životnim prekretnicama i uspjesima s reprezentacijom.

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nekoliko dana uoči Božića sudjelovao je na duhovnoj obnovi za muškarce, održanoj u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na zagrebačkom Svetom Duhu.

Susret je vodio fra Stjepan Brčina, a Dalić je okupljenima podijelio osobno i duhovno svjedočanstvo, govoreći o životnom putu, vjeri, izazovima i iskustvima iz profesionalne karijere.

Na početku obraćanja zahvalio je okupljenima te hrvatskom narodu i navijačima na kontinuiranoj podršci, naglasivši koliko ona znači reprezentaciji.

"Vi ste jedna velika snaga i veliki motiv za ovo što mi sve radimo, što radimo za sve nas i za našu Hrvatsku", poručio je.

Prisjetio se i 2017. godine, kada je preuzeo funkciju izbornika, istaknuvši taj trenutak kao prekretnicu u životu.

"To je 2017. godina kad sam došao za izbornika hrvatske reprezentacije, kada sam se nakon teškoga puta, 12 godina hodanja po svijetu, vratio u Hrvatsku i postao izbornik. To je neka prekretnica. Shvaćam sve i ovaj posao kao neko poslanje. Tada je dragi Bog mene stavio na pravo mjesto u pravo vrijeme i ja sam na tome jako zahvalan", rekao je.

Govoreći o velikom uspjehu hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, kada je osvojeno srebro, Dalić je istaknuo njegovu širu simboliku.

"Taj uspjeh je bio nova šansa da se osvijestimo, da se probudimo i da ponovo možemo živjeti svoj san", kazao je.

Dotaknuo se i vlastitih životnih temelja, spomenuvši rodno Livno i obitelj u kojoj je odrastao.

"Sve ono što mi kasnije u životu radimo i što živimo, donesemo iz rodne kuće i svoje obitelji. Živio sam u tom duhu, osobito vođen svojom mamom, i vjera me jako puno u životu vodila i usmjerila."

Posebno je govorio o odlasku u Split u tinejdžerskim godinama, istaknuvši koliko su tadašnje odluke mogle biti presudne.

"Samo jedan pogrešan korak vas odvede na krivi put. Samo jedan ulazak u krivu ulicu i teško se vratiti. Svaki put pred tim iskušenjima sjetio bih se mame i njenih savjeta. Uvijek mi je bila ona u glavi da ne pogriješim. Hvala dragom Bogu da nisam učinio pogrešan korak jer veliki grad nosi i loše društvo i kocku i drogu i alkohol i sve ono što je danas moderno", ispričao je.

Osvrnuo se i na razdoblje Svjetskog prvenstva 2018., posebno nakon pobjede nad Argentinom, govoreći o opasnosti euforije.

"Dolaze videa iz Hrvatske, cijela Hrvatska slavi. I tada se ja zamislim i kažem: 'Ja ovo moram zaustaviti. Ovo nije dobro, ovo je samo jedna pobjeda'. Povukao sam se u sobu i shvatio da nas je prebacilo, da smo svi u euforiji. I tad sam izgovorio ono spontano da moramo ostati ponizni i skromni. Jer ako si ponizan nisi slab, nisi se predao, nego jednostavno vjeruješ u sebe, ali poštuješ i cijeniš druge. Tada sam osjetio najveću potrebu da zamolim dragog Boga da ne prebaci ni mene, ni sve nas, da ostanemo mirni, čvrsto na zemlji."

Govoreći o uspjesima i padovima, naglasio je koliko su porazi važni za osobni razvoj.

"Pobjeda te učini prividno najboljim, najmoćnijim. Više nisi svjestan svojih slabosti. A poraz te ipak digne, osvijesti te. Nema uspjeha bez neuspjeha. Poraz te učini još jačim, još sposobnijim", dodao je.

U završnom dijelu osvrnuo se na obitelj kao ključni oslonac, povukavši paralelu s funkcioniranjem hrvatske reprezentacije, te istaknuo kako mu je gubitak oba roditelja u jednoj godini promijenio pogled na život.

"Hrvatska reprezentacija je baš oličenje jedne obitelji koja poštuje red, pravila, hijerarhiju, gdje se zna tko što radi. To je kao da si sa svojim roditeljima. Zato smo sve skupa to i napravili", rekao je.

Na kraju je uputio snažnu poruku mladima.

"Nemojte nikad odustati. Vjerujte u sebe i onda će doći uspjeh. Iza vas mora biti težak put, ništa se u životu ne napravi na lagan način. Prepreka je put ka uspjehu. Kada svladaš prepreku, ti si jači, bolji i spremniji na puno veće stvari. Čuvajte i njegujte vrijednosti hrvatskog naroda: obitelj, domoljublje, zajedništvo i vjeru. Čuvajte našu Hrvatsku."

Cijeli govor pogledajte u nastavku.

Prošloga ljeta imao je svoje svjedočanstvo o vjeri, o čemu više čitajte OVDJE.

