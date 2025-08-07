Pretraži
''čuo sam od puno ljudi...''

Zlatko Dalić svjedočio vjeru u Sinju: ''Ako djeca dođu iz katoličke obitelji...''

Piše J. C. , Danas @ 10:05 Celebrity komentari
Zlatko Dalić Zlatko Dalić Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Zlatko Dalić hodočastio je prvoga dana devetnice Čudotvornoj Gospi Sinjskoj.

SVI ČITAJU OVO

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Kombi Amadeus benda sletio s ceste i prevrnuo se
"Strašno..."
Kombi popularnog regionalnog benda sletio s ceste i prevrnuo se!
Steven Seagal u novoj filmskoj akciji hrvatskog redatelja
"Velika je čast!"
Steven Seagal vraća se glumi u filmu hrvatskog redatelja: ''Volim u šali reći da sam ga izvukao iz mirovine!''
Nova filmska sezona počinje u Opatiji: 18 filmova u konkurenciji 23. Liburnia Film Festivala
šest premijeri
Nova filmska sezona počinje u Opatiji: Na 23. Liburnia Film Festivalu konkurira čak 18 filmova
Tko je influencerica koja pliva s najopasnijim morskim psima?
vrlo hrabro!
Tko je influencerica koja pliva s najopasnijim morskim psima? Prati je pola milijuna ljudi!
Anamarija Asanović pozirala u golišavom izdanju na stijeni
baš zbunjujuće
Svi su se na trenutak morali dobro zagledati u novu fotku kćeri bivšeg vatrenog s plaže
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina
"Je li ovo...?"
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina, objasnio je što se dogodilo
Udala se kći Massima Savića, Mirna Savić
Čestitamo!
Udala se Massimova kći! Pogledajte prve fotke prekrasnih mladenaca
Maja Šuput i Šime Elez zajedno uhvaćeni u automobilu
šuška se, šuška
Pojavile se nove fotografije Maje Šuput i zgodnog Splićanina, evo gdje su snimljeni!
Miraj Grbić nasmijao pratitelje objavom sa svojom djecom
ljetuju u hrvatskoj
Obiteljski trenutak legendarnog Čombe nasmijao pratitelje: "Djeca su mi se na glavu popela"
Bivši suprug Maje Cvjetković napao njenog novog partnera usred Zagreba
on sve poriče
Bivši suprug nekadašnje misice fizički napao njezina novog partnera usred Zagreba?
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Užas na istoku Hrvatske: U požaru izgorjela žena
JAVLJA POLICIJA
Užas na istoku Hrvatske: U požaru poginula žena
Dio Cresa bez struje u jeku turističke sezone
PROBLEMI NA CRESU
Mještani i turisti našeg najvećeg otoka u očaju: "U velikom smo problemu. Strašno za ovakvu zemlju"
Sretni dobitnik iz Slovenije ima još dva tjedna da podigne dobitak veći od 37 milijuna eura
milijuni čekaju
Vrijeme curi: Traži se misteriozni dobitnik koji je osvojio 37 milijuna eura na Eurojackpotu
show
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina
"Je li ovo...?"
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina, objasnio je što se dogodilo
Udala se komičarka Marina Orsag
''zaljubljenost do ušiju!''
Naša najpoznatija komičarka podijelila predivnu vijest: ''Ljudi moji, oženih se!''
Bivši suprug Maje Cvjetković napao njenog novog partnera usred Zagreba
on sve poriče
Bivši suprug nekadašnje misice fizički napao njezina novog partnera usred Zagreba?
zdravlje
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
Znanstveno potkrijepljeno!
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Normalno ili ne?
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Ashwagandha (ašvaganda): Kako djeluje na zdravlje i gdje je možete kupiti?
Jedna od najmoćnijih biljaka
Ashwagandha (ašvaganda): Kako djeluje na zdravlje i gdje je možete kupiti?
zabava
Kviz koji otkriva širinu vašeg znanja – mnogi se neugodno iznenade
Pokažite što znate!
Kviz koji otkriva širinu vašeg znanja – mnogi se neugodno iznenade
Prizor muškarca na plaži nasmijao gledatelje: "Ja gledam tetovaže i ne kužim"
Što kažete?
Prizor muškarca na plaži nasmijao gledatelje: "Ja gledam tetovaže i ne kužim"
Podijelio neobičan ulov, takvo što viđa se samo jednom u životu
Kolika je vjerojatnost?
Podijelio neobičan ulov, takvo što viđa se samo jednom u životu
tech
Bivši Googleovac upozorio: Pred čovječanstvom je 15 godina pakla
Počinje već 2027.?
Bivši Googleovac upozorio: Pred čovječanstvom je 15 godina pakla
Google ismijao Apple i poručio korisnicima iPhonea da je vrijeme da promijene svoj telefon
Stiže novi Pixel
Google ismijao Apple i poručio korisnicima iPhonea da je vrijeme da promijene svoj telefon
Znanstvenici tvrde da ljudi možda imaju "supermoći" koje tek trebaju aktivirati
Trebalo bi još istražiti
Znanstvenici tvrde da ljudi možda imaju "supermoći" koje tek trebaju aktivirati
sport
HRGOVIĆ - ADELEYE Novi veliki ispit El Animala s prijenosom u udarnom terminu!
NAPRIJED, FILIPE
HRGOVIĆ - ADELEYE Novi veliki ispit El Animala s prijenosom u udarnom terminu!
Portugalci u euforiji zbog Ivanovićeva gola: Trener otkrio kakav je ludi zahtjev tražio od Hrvata
OVO JOŠ NISMO ČULI
Portugalci u euforiji zbog Ivanovićeva gola: Trener otkrio kakav je ludi zahtjev tražio od Hrvata
Franjo Ivanović debitirao za Benficu golom u borbi za Ligu prvaka
bravooo!
VIDEO Franjo Ivanović debitirao za Benficu golom u borbi za Ligu prvaka
tv
Daleki grad: Nije ih očekivao ispred - odmah se bacio u bijeg
DALEKI GRAD
Nije ih očekivao ispred - odmah se bacio u bijeg
Daleki grad: Zabranio joj je da se petlja - to je između njih dvojice
DALEKI GRAD
Daleki grad: Zabranio joj je da se petlja - to je između njih dvojice
Leyla: Zahtjeva da joj sve sada kaže!
LEYLA
Leyla: Zahtjeva da joj sve sada kaže!
putovanja
Napuštena Hrvatska: Pogledajte kakvu tugu skriva "propala kraljica", hotel koji je trebao biti ponos Velebita
U raljama birokracije
Napuštena Hrvatska: Pogledajte kakvu tugu skriva "propala kraljica", hotel koji je trebao biti ponos Velebita
Kakav bezobrazluk! Zemlja u kojoj je ostavljanje napojnice konobarima u kafićima i restoranima - uvreda
"Hvala" je njihova valuta
Kakav bezobrazluk! Zemlja u kojoj je ostavljanje napojnice konobarima u kafićima i restoranima - uvreda
Oženi me fritata recept
Viralni recept
Pečena jaja toliko fina da ćete se htjeti oženiti za osobu koja ih je spremila
novac
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Talijanska vlada odobrila gradnju kontroverznog mosta koji će biti 30 puta skuplji od Pelješkog, kažu da je ključan za NATO obranu
Megaprojekt Meloni
Talijanska vlada odobrila gradnju kontroverznog mosta koji će biti 30 puta skuplji od Pelješkog, kažu da je ključan za NATO obranu
Cijene goriva u Hrvatskoj i inozemstvu: Gdje točiti kako bi se uštedjelo?
gdje na benzinsku?
Cijene goriva u Hrvatskoj i inozemstvu: Gdje točiti kako bi se uštedjelo?
lifestyle
Ulična moda Zagreb u crop-topu golih leđa i širokim trapericama
SMIONA KOMBINACIJA
Opa! Šetnja centrom Zagreba u odvažnom crop-topu i trapericama koje otkrivaju gola bedra
Zanimljivosti i savjeti za uzgoj hortenzije Annabelle
Veličanstvena je
Baš joj lijepo stoji bijela boja! Posadite posebnu vrstu hortenzije već ove jeseni
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
Znanstveno potkrijepljeno!
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
sve
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina
"Je li ovo...?"
Naprasno prekinut prijenos Škorina koncerta iz Knina, objasnio je što se dogodilo
Napuštena Hrvatska: Pogledajte kakvu tugu skriva "propala kraljica", hotel koji je trebao biti ponos Velebita
U raljama birokracije
Napuštena Hrvatska: Pogledajte kakvu tugu skriva "propala kraljica", hotel koji je trebao biti ponos Velebita
HRGOVIĆ - ADELEYE Novi veliki ispit El Animala s prijenosom u udarnom terminu!
NAPRIJED, FILIPE
HRGOVIĆ - ADELEYE Novi veliki ispit El Animala s prijenosom u udarnom terminu!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene