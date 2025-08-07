Zlatko Dalić svjedočio vjeru u Sinju: ''Ako djeca dođu iz katoličke obitelji...''

Zlatko Dalić hodočastio je prvoga dana devetnice Čudotvornoj Gospi Sinjskoj.

Prvoga dana devetnice Čudotvornoj Gospi Sinjskoj na okupljanju vjernika u Sinju hodočastio je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

Nakon molitvenog programa i misnog slavlja na kojima je sudjelovao izrekao je svoje svjedočanstvo vjere.

Zlatko Dalić - 6 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Zlatko Dalić - 3 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Pričao je o važnosti vjere u njegovim uspjesima, zahvalio na zajedništvu koje se stvorilo oko izabrane nogometne vrste, a najviše je poruka imao za mlade i roditelje. A ovo mu nije prvi put da je hodočastio Gospi u Sinj.

''Moji roditelji nisu bili bogata obitelj, borili smo se u životu, a već sa 16 godina otišao sam u Split, grad puno veći od mog Livna, grad prepun iskušenja i stvari zbog kojih je trebalo izdržati. Prvo sam želio ostvariti svoje ambicije, ostvariti svoj san i postati nešto u životu. Druga stvar je bila da nisam htio osramotiti svoje roditelje i učiniti ih nesretnima. Vi djeco, vodite brigu o svojim roditeljima, oni su nam dali sve u životu i treba misliti na njih i u danima starosti. Hvala Bogu pa su moji roditelji dugo živjeli i zadnjih godina sam se posvetio roditeljima. Zašto? Čuo sam od mnogo ljudi kako nisu bili sa svojim roditeljima kad im je bilo najpotrebnije, u tim danima kad im život ide kraju. Bio sam vani, bio sam po svijetu, mislio sam da je telefonom dovoljno nazvati mamu i pitati kako je. Nemojte ih nikada zanemariti'', rekao je Dalić, prenosi Dalmacija News.

Zlatko Dalić - 5 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Zlatko Dalić - 2 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Poručio je da živi najljepše sportske trenutke, ali kako je taj put bio sve samo ne lagan put. Bog mu je uvijek davao snage, kaže, kao i da je njegova molitva uvijek bila molitva zahvale, ne na nakanu. Moglo se čuti kako krunicu stalno nosi u džepu, a kako su ga tijekom djetinjstva u vjeri odgajali uz roditelje i franjevci iz njegove rodne župe u Livnu.

''Neka djeca uče školu, to je prvo. Kasnije mogu biti i u sportu, ali roditelji, nemojte djeci stavljati visoke zahtjeve i ambicije jer se dogodi kontraefekt. Jedan Luka Modrić, on je jedan od tisuće njih koji nisu uspjeli u nogometu. Radim s mladim ljudima koji su u životu napravili sve, zaradili novac i osigurali obitelji i vidim kako oni razmišljaju, ali mislim da je kućni odgoj tu najvažniji i ako oni dođu iz katoličke obitelji, iz Crkve, onda se oni drugačije ponašaju i razmišljaju. Naposljetku, taj im novac ne znači ništa. Oni igraju zbog ljubavi, emocije i domoljublja za hrvatsku reprezentaciju'', kazao je hrvatski izbornik.

Zlatko Dalić - 4 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Zlatko Dalić - 1 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Govorio je o poniznosti i mirnoći kao vrlinama, otkrio da je svetac njega i njegove obitelji sveti Ante, da je hajdukovac, ali i izrazio želju da se smanji netrpeljivost koju neki nameću, netrpeljivost između dvaju hrvatskih klubova – Hajduka i Dinama.

''Naša Hrvatska je najljepša zemlja na svijetu, po svemu. Najgori smo sami za sebe, svaki dan smo puni negativnosti i loših vijesti, a ima puno lijepih stvari u našoj zemlji. Puno je ljudi koji su otišli van iz Hrvatske, morali su, ali se žele vratiti ovdje. Kad se vraćaš, to danas ispada sramota jer naši mediji pišu da se taj netko vratio, da nije uspio, da je propao – silna negativa. Mora biti drugačije! Treba potencirati vraćanje u Hrvatsku, koja je najsigurnija i najljepša zemlja. Sve nas je manje, moramo poraditi na tome da nas bude više. Kad netko napravi uspjeh, u novinama je to mala vijest, a negativa je uvijek veća'', rekao je Dalić.

Zlatko Dalić 2006. godine Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

