Poslušajte kako je zvijezda Kumova otpjevala prekrasnu pjesmu na vjenčanju kolega iz serije!

Ana Uršula Najev pjevala je u crkvi na vjenčanju Jagode Kumrić i Konstantina Haaga.

Proteklog vikenda vjenčale su se zvijezde serije ''Kumovi'' Jagoda Kumrić i Konstantin Haag.

Na njihovoj svadbi bili su mnogi kolege i kolegice, a naša glumica i zvijezda serije ''Kumovi'' Ana Uršula Najev imala je posebnu ulogu.

Vjenčanje Jagode Kumrić i Konstantina Haaga - 6 Foto: Instagram

Naime, u crkvi je mladencima otpjevala dirljivu duhovnu pjesmu ''Hallelujah'', a kako je to zvučalo poslušajte u nastavku.

''Od prijemnog ispita na kojem smo se upoznali, do prekrasnog prijateljstva, suradnji, uspomena, obitelji... Od bespredmetnih etida, preko predstava i setova, do zavjeta i svatova... Od časti da budem kuma tvojoj curici, do časti da pjevam Hallelujah trenutak nakon što ste se zakleli jedno drugome na vječnu ljubav (autistično gledajući u pod, suzbijajući sline i suze, doduše)... Najbolja, najljepša moja prijateljice... Jedinstvena moja Jagoda... Predivnog lika i još ljepše duše... Koni moj dragi... Prijatelju dobri... Uvijek smo govorili o našoj maloj klasi kao o obitelji. Nakon 10 godina poznanstva, smijeha, suza, uspona i padova, to je i postala. Čuvajte je, pazite, zalijevajte. Ljubite se i praštajte. Volim vas zauvijek — volite se zauvijek. ❤️ Po raspadu tijela se pir poznaje! I dalje ne mogu pomaknuti vrat! Živjela ljubav!!!'' napisala je dirljivu čestitku u komentaru.

Vjenčanje Jagode Kumrić i Konstantina Haaga - 8 Foto: Instagram

Vjenčanje Jagode Kumrić i Konstantina Haaga - 2 Foto: Instagram

Vjenčanje Jagode Kumrić i Konstantina Haaga - 3 Foto: Instagram

Vjenčanje Jagode Kumrić i Konstantina Haaga - 1 Foto: Instagram

Jagoda je nosila doista posebnu vjenčanicu, a sviđa li se vama recite nam u anketi OVDJE.

Najev je nedavno za IN magazin otkrila o čemu je morala šutjeti punih sedam godina. Više pogledajte OVDJE.

Ana Uršula Najev, Jagoda Kumrić Foto: Instagram

Ana Uršula Najev, Jagoda Kumrić Foto: Instagram

