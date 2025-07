Miljenica publike iz serije Kumovi otkriva o čemu je morala šutjeti punih sedam godina!

Glumica i pjevačica Ana Uršula Najev ovoga je ljeta ponovno stigla u svoj kraj – u Drniš. U razgovoru s našim Hrvojem Krolo, otvoreno je progovorila o obitelji, majčinstvu, ljubavi, glazbi i najposebnijem pozivu u karijeri – onom vezanom uz Olivera Dragojevića.

Zaštitno lice Oliverovih spotova, glumačko i glazbeno lice malih i velikih scena, Ana Uršula Najev jednako pripada pozornici kao i svom zavičaju. Ljetne mjesece koristi da se spoji sa sobom i svojim ljudima – u Razvođu pokraj Drniša, gdje su njezine najljepše uspomene.



''Zapravo prva asocijacija mi je otključane kuće. Svugdje možeš ući bez kucanja, bez najave, svi smo naši. I nema dogovora, poruka, nego samo kuc, kuc, hoćemo kavu'', govori Ana Uršula Najev.

Na to “kuc, kuc” ove godine došli su i oni koji su joj najvažniji. Obitelj iz Brazila stigla je u Drniš, a emocije su, kaže, bile jače i od vrućina.''Je, je, je, stigla je mama i seka i Sergio i svih sam ih dovela sad u Drniš, to mi je tako drago. Inače Sergia ovdje zovu Srki haha pa kad smo ga doveli prvi put mora je igrat na balote bilo je valjaj Srki valjaj hahah meni je to genijalno''.Glumica u najdugovječnijoj seriji ''Kumovi'' i miljenica publike otkriva što još nije ostvarila, a najviše želi, i priznaje, to će za nju biti uloga života.

Ana Uršula Najev - 2 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Hrvatski Kardashiani očekuju još jedno dijete, na velikom slavlju otkrili spol

''Jedna od najvećih želja mi je da se ostvarim kao majka, a to je istina. Jedva čekam, jedva čekam. Imam mlađe sestre i baš uživam u tome, u promatranju njihovog razvoja, uživam u sudjelovanju. Ja bi bila onaj zabavni roditelj, zabavni ali nema rasprave'', kaže Ana.



A dok se još nije ostvarila kao majka, čini se da ljubav ipak nije daleko. Premda ne želi otkrivati detalje, osmijeh na licu govori više od riječi. Je li pronašla svojeg princa na bijelom konju?



''Našla sam konja. Šalim se. Rekla sam ti već, kad bude trebalo biti, to će se znat. Dotad ne govorim ti ništa, nećeš. Nećeš. Ćavle izvući iz mene nikad ništa''.

Ana Uršula Najev - 6 Foto: In Magazin

Ana Uršula Najev - 3 Foto: In Magazin

Dok to vrijeme ne dođe, ljubav i emocije dijeli kroz umjetnost. Posebno mjesto u srcu, ali i u karijeri, zauzima suradnja s Oliverom Dragojevićem. Bila je njegovo lice u spotovima koji su nastajali nakon njegove smrti, novim albumom ''Dolaziš''.

''Kako bi ti rekla, ono baš ostvarila mi se jedna ogromna želja. To je bilo prije 5 godina, pjesme sam čula prije 7 godina i 7 godina je ne mogu pokazat i pustit ljudima nešto jer kao čeka se, sad će, sad će. Ja ti se kunem svaki put kad čujem te pjesme kao da ih čujem prvi put. Jako sam ponosna što sam dio toga. Jedina veća moguća trema od toga da radiš za Olivera je da radiš za Olivera, a on nije tu. Velika je to odgovornost i čast''.



I dok Oliverove pjesme obaraju sve rekorde slušanosti, njezina je duša već na putu prema Korčuli, Veloj Luci i tradicionalnom koncertu koji će se održati 29. srpnja glazbeniku u čast. Ove godine Uršula će uživati, priznaje, kao nikada do sad.

Galerija 1 1 1 1 1

Ana Uršula Najev - 6 Foto: In Magazin

''Ove godine mijenjam plan i dolazim brodom. Jer želim doživjeti i to. Uvijek sam gledala te ljude iz barke kako je njima fora na brodicama, e ove godine je to''.



Od kazališnih dasaka do glazbenih nota, Ana Uršula Najev ostaje vjerna sebi. I kada govori o ljubavi i kada govori o glazbi, sve što radi radi iz srca. A upravo ono najvažnije – tek je pred njom.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Tko je tu koga kopirao? Đokovići na Mykonosu postali hit zbog modnog detalja

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Princeza Charlotte pojavljivanjem na ovom događaju dodatno je osvojila srca naroda

Pogledaji ovo Celebrity Naša influencerica podijelila cijene hrane i pića iz Italije, mnogi su ostali iznenađeni razlikom!

Pogledaji ovo inMagazin Škoro nam je ispričao zbog čega je nedavno opet završio u bolnici: ''Uplašio sam se par dana poslije...''