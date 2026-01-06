Mali Zvjezdari iz Kladara čuvaju običaj na Sveta Tri Kralja, s njima smo bili u obilasku kuća!

U idućim minutama vodimo vas na sjeveroistok Hrvatske, u tradicionalne čestitare za blagdan Sveta Tri Kralja. U kladarama, nedaleko od Pitomače, stari običaj od zaborava čuvaju takozvani Zvjezdari. Riječ je o grupi mladih koji nose zvijezdu, pjevaju pjesme, obilaze kuće i čestitaju. Za to su, naravno, i darovani. S preslatkim malim zvjezdarima, u jednom kućnom posjetu bila je i naša Matea Slogar.

Na blagdan Sveta Tri Kralja, poznat i kao Bogojavljenje, u mjestu Kladare vlada posebno ozračje. Mali Zvjezdari tada imaju pune ruke posla – obilaze sve kuće u selu, a među prvima su pokucali i na vrata bake Ivke.

"Hvaljen Isus i Marija!", pozdravljaju.

"Mi smo došli pjevati."

"A tko ste vi?"

"Tri kralja!"

"Kako se zovete?"

"Ja sam Tin."

"Kao kralj, kako ti je ime?"

"Gašpar."

"Ja sam Melkior."

"A ja Baltazar."

"Odite sa mnom unutra pa ćete pjevati", odgovara im baka.

Nakon pjesme, slijedi nezaobilazni dio – darivanje.

Dora, Tin i Luka već godinama njeguju ovaj običaj i sa zadovoljstvom obilaze selo pjevajući i donoseći radost.

"Nije mi prvi put da sam Zvjezdarka, već idem četvrtu godinu. Jako je zanimljivo i lijepo ići po kućama i pjevati", priča Dora.

Najčešće, priznaje, dobiju novac, ali to nije ono najvažnije. Ponosno pokazuje zvijezdu koju je sama izradila.

"To se zove zvijezda, lijepila sam je vrućim ljepilom, mama mi je pomogla. Tu su sveci, životinjice... Sve skupa čini zvijezdu", objašnjava.

Tin se pak snašao na svoj način.

"Ovo sam izrezao iz vjeronauka, ovo sam dobio od velečasnog, a ovo su mi dali baka i djed", kaže ponosno.

Dora dodaje: "Tu je Isus, životinje koje ga griju, Josip i Marija, Melkior, Baltazar i Gašpar. A slikice smo dobili od svećenika kad je blagoslivljao kuće."

Ovaj običaj posebno je prisutan u sjevernim dijelovima Hrvatske, a mlađe generacije u Kladarama čuvaju ga s ponosom. Jedna od čuvarica tradicije je i baka Ivka.

"Znaju oni puno sebi skupiti, trudili su se, vani je zima, moraju paziti na aute. Zavređuju da ih jednom godišnje nagradimo, bila to djeca koja imaju sve ili koja nemaju ništa", kaže Ivka.

Na pitanje koliko kuća moraju obići, Tin odgovara:

"Skoro cijele Kladare, recimo 50 kuća."

Baka Ivka se pritom prisjeća svog djetinjstva.

"Ja sam išla s dva brata i sestrom. Tad se nisu davali novci, već jabuke, orasi i kolači. Nismo ulazili u kuće, pjevali smo ispod prozora. Ako su htjeli da pjevamo, metnuli bi firangu."

Na pitanje je li netko iz njegove obitelji bio Zvjezdar, Tin odgovara:

"Mama i tata jesu. To nije običaj samo u Kladarama pa svuda na Zemlji!"

Zahvaljujući roditeljima, baki Ivki koja vodi Etno zbirku, i svima koji čuvaju stare običaje, Kladare imaju nove naraštaje Zvjezdara – djecu čista srca koja s veseljem svake godine čekaju 6. siječnja kako bi ponovno stavila krune, odjenula plašt, uzela zvijezdu i krenula u još jedan pohod.

"Da se ne zaboravi identitet naših naroda – da znaš tko si, što si i odakle si. Ako nešto sačuvaš, uvijek ćeš se moći nečega prisjetiti", zaključuje baka Ivka.

