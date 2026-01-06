Prijatelj supruga Blanke Vlašić iznenadio objavom: "Njegov ljubavni život je..."

Ruben Van Gucht i Valentine Besard ponovno su zajedno na slici, a opis je dodatno potaknuo šuškanja.

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht (37), suprug proslavljene hrvatske atletičarke Blanke Vlašić (42), ponovno je u središtu medijske pozornosti. Ovaj put zbog fotografije s večernjeg izlaska koju je podijelio na svom Instagram profilu.

Na slici pozira u društvu prijatelja, autora teksta koji prati objavu, i belgijske manekenke Valentine Besard, s kojom ga mediji već neko vrijeme povezuju.

Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

Uz fotografiju stoji i duhovita poruka koja je dodatno potaknula šuškanja:

"Ruben je ovaj tjedan sveprisutan u De Dagu (novine). Njegov ljubavni život je onda također pomalo nenormalan ili čak iznadnormalan. Valentine je također posebna. Ona u potpunosti ispunjava P Magazine."

Ruben van Gucht Foto: Ruben van Gucht/Instagram

Poruka, iako napisana u ležernom i šaljivom tonu, puna je komplimenata i prema Rubenu i prema Valentine, pa nije prošla nezapaženo – ni među pratiteljima ni u javnosti. U kontekstu ranijih napisa koji Van Guchta povezuju s Besard, ova objava samo je dodatno potaknula nagađanja.

Iako se nijedno od njih nije javno oglasilo o prirodi svog odnosa, zanimljivo je da su oboje istu fotografiju podijelili na svojim društvenim mrežama.

Podsjetimo, Van Gucht je i za doček Nove godine zaintrigirao pratitelje objavom u kojoj pozira u luksuznom automobilu, a kao autoricu fotografije naveo je upravo Valentine, što je izazvalo novu lavinu komentara.

