Suprug Blanke Vlašić javno objavio prisnu fotku s mlađahnom ljepoticom

Ruben je svojedobno ispričao da su on i Blanka Vlašić u otvorenom braku, a najnovija fotka na njegovu Instagramu nije prošla nezapaženo.
Belgijski novinar Ruben Van Gucht, hrvatskoj javnosti poznat i kao suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, ponovno je privukao pozornost svojom objavom na društvenim mrežama.
Naime, na svom profilu na Instagramu podijelio je dio atmosfere s jednog događanja, a u fokusu se našla fotografija na kojoj pozira s jednom plavušom.
Riječ je o Valentine Besard, nizozemskoj manekenki s dugogodišnjim iskustvom u modnoj industriji. Na njezinu profilu na Instagramu stoji i da je nositeljica titule Miss Grace Benelux 2022. Na njezinoj službenoj web-stranici piše i da je rođena 2005. godine.
Ruben Van Gucht Foto: Instagram
Na fotografiji ju je Ruben označio, a ona mu je ispod objave ostavila emotikon crvenog srca.
Inače, Ruben je nedavno proslavio 39. rođendan, a plavuša s kojom ga povezuju zapanjila je čestitkom za njegov rođendan. Više o tome pisali smo OVDJE.
Charlotte Van Looy i Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram
Nedavno se pohvalio i novim poglavljem u svom životu. O čemu je riječ saznajte OVDJE.
Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram
