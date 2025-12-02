Suprug Blanke Vlašić javno objavio prisnu fotku s mlađahnom ljepoticom

Ruben je svojedobno ispričao da su on i Blanka Vlašić u otvorenom braku, a najnovija fotka na njegovu Instagramu nije prošla nezapaženo.

Belgijski novinar Ruben Van Gucht, hrvatskoj javnosti poznat i kao suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić, ponovno je privukao pozornost svojom objavom na društvenim mrežama.

Naime, na svom profilu na Instagramu podijelio je dio atmosfere s jednog događanja, a u fokusu se našla fotografija na kojoj pozira s jednom plavušom.

Riječ je o Valentine Besard, nizozemskoj manekenki s dugogodišnjim iskustvom u modnoj industriji. Na njezinu profilu na Instagramu stoji i da je nositeljica titule Miss Grace Benelux 2022. Na njezinoj službenoj web-stranici piše i da je rođena 2005. godine.

Ruben Van Gucht Foto: Instagram

Na fotografiji ju je Ruben označio, a ona mu je ispod objave ostavila emotikon crvenog srca.

Inače, Ruben je nedavno proslavio 39. rođendan, a plavuša s kojom ga povezuju zapanjila je čestitkom za njegov rođendan. Više o tome pisali smo OVDJE.

Charlotte Van Looy i Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

Nedavno se pohvalio i novim poglavljem u svom životu. O čemu je riječ saznajte OVDJE.

Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

