Blagdanska groznica je počela! Naša vizažistica oživjela kultnu scenu iz božićnog klasika

Transformacija koja je već oduševila publiku ponovno je osvanula na profilu Marine Mamić.

Naša vizažistica i majstorica transformacija, Marina Mamić, ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu – ovaj put povratkom jednoj od svojih legendarnih transformacija.

Na Instagramu je podijelila video u kojem se s pomoću šminke pretvorila u Marva, nespretnog lopova iz legendarnog božićnog filma ''Sam u kući''. Prepoznatljive izraze lica, neurednu kosu i izraženu gestikulaciju dočarala je do najsitnijih detalja.

''Jedna stara, ali meni jako draga transformacija. Sjećam se da sam je radila satima i da sam napravila užasan nered u sobi, ali isplatilo se (nadam se). Gledate li vi Kevina pred Božić?'' napisala je ispod videa.

Marina Mamić - 4 Foto: Instagram

Objavom je jasno dala do znanja: blagdanska groznica službeno je počela. Transformacija je podsjetila mnoge na omiljeni božićni klasik te izazvala salve smijeha i nostalgije među Marininim pratiteljima.

''Ma daj ženo, ovo je predobro! Bravo, samo nebo ti je granica'', ''Top'', ''Ovo je vrh'', ''Ma ista'', ''Transformacija je top i video je hit'', ''Svaka čast na ideji, prefora transformacija'', Što god radiš uvijek je savršeno'', ''Ovo mu je među top 3 tvoje transformacije, rasturaš'', ''Genijalno'', ''Ajme, ludilo! Odlično'', ''Vrhunski! Prava si majstorica'', ''Znači, vrhunski'', dio je komentara s Instagrama.

Što kažete na njezinu transformaciju? Genijalna je, kao i uvijek!

Naša vizažistica nedavno se našla na meti opasnih prevaranata, objavila je važno upozorenje! Više o tome pisali smo OVDJE.

Marina se prije nekoliko mjeseci našla i u fokusu obitelji Cristiana Ronalda, o čemu je riječ saznajte OVDJE.

