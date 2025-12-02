Blagdanska groznica je počela! Naša vizažistica oživjela kultnu scenu iz božićnog klasika

Transformacija koja je već oduševila publiku ponovno je osvanula na profilu Marine Mamić.
Naša vizažistica i majstorica transformacija, Marina Mamić, ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu – ovaj put povratkom jednoj od svojih legendarnih transformacija.3 vijesti o kojima se priča Izdanje za pamćenje Za pjevačicom Colonije u minici okretali su se svi u centru naše metropole! ''nakon niza pretraga...'' Naša bivša misica boluje od karcinoma: ''Tijelo je slalo signale...'' "Molimo te, reci nam..." Nastao je vrisak kad je srpski miljenik usred koncerta pročitao što piše na papiru koji mu je uručen iz publike!
Na Instagramu je podijelila video u kojem se s pomoću šminke pretvorila u Marva, nespretnog lopova iz legendarnog božićnog filma ''Sam u kući''. Prepoznatljive izraze lica, neurednu kosu i izraženu gestikulaciju dočarala je do najsitnijih detalja.
''Jedna stara, ali meni jako draga transformacija. Sjećam se da sam je radila satima i da sam napravila užasan nered u sobi, ali isplatilo se (nadam se). Gledate li vi Kevina pred Božić?'' napisala je ispod videa.
Marina Mamić - 4 Foto: Instagram
Objavom je jasno dala do znanja: blagdanska groznica službeno je počela. Transformacija je podsjetila mnoge na omiljeni božićni klasik te izazvala salve smijeha i nostalgije među Marininim pratiteljima.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je foklerica koja stiže u zagrebačku Arenu? Njezino djetinjstvo nije bilo nimalo lako
''Ma daj ženo, ovo je predobro! Bravo, samo nebo ti je granica'', ''Top'', ''Ovo je vrh'', ''Ma ista'', ''Transformacija je top i video je hit'', ''Svaka čast na ideji, prefora transformacija'', Što god radiš uvijek je savršeno'', ''Ovo mu je među top 3 tvoje transformacije, rasturaš'', ''Genijalno'', ''Ajme, ludilo! Odlično'', ''Vrhunski! Prava si majstorica'', ''Znači, vrhunski'', dio je komentara s Instagrama.
Marina Mamić Foto: Instagram
Marina Mamić Foto: Instagram
Galerija 13 13 13 13 13
Naša vizažistica nedavno se našla na meti opasnih prevaranata, objavila je važno upozorenje! Više o tome pisali smo OVDJE.
Marina Mamić Foto: Instagram
Marina se prije nekoliko mjeseci našla i u fokusu obitelji Cristiana Ronalda, o čemu je riječ saznajte OVDJE.
Marina Mamić Foto: Instagram
1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Manje je više! Naša Laura daleko od Hrvatske raspametila fanove u sportskom izdanju
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nikomu nije jasno kako se uopće kretala u haljini s nikad dubljim izrezima
Pogledaji ovo Celebrity Fotke pričaju same za sebe: Usudila se pokazati i više nego što je trebalo!