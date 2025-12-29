Nekad najljepša sportašica svijeta iznenadila javnost rijetkim prizorom svoje dječice

Ana Kurnjikova podijelila je zajedničku fotografiju svoje četvero djece nedugo nakon što je stigla prinova u obitelji.

Nekadašnja najljepša tenisačica Ana Kurnjikova uoči Božića rodila je svoje četvrto dijete, koje je dobila u braku s pjevačem Enriqueom Iglesiasom.

Ta 44-godišnja Ruskinja s američkom putovnicom i 50-godišnji Španjolac, poznati po tome što čuvaju svoju privatnost, pohvalili su se prinovom u obitelji tjedan dana nakon rođenja. Iako nisu otkrili ime ni spol djeteta, dolazak njihova četvrtog djeteta privuklo je veliku pažnju.

Anna Kournikova Foto: Afp

Anna Kournikova Foto: Afp

Da su mlađeg brata ili sestru prigrlili i stariji brat Nicolas te sestre Lucy i Mary, pohvalila se sama Kurnjikova na Instagramu njihovom zajedničkom fotografijom.

Anna Kournikova, Enrique Iglesias Foto: Afp

Enrique Iglesias i Anna Kournikova (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Anna Kournikova, Enrique Iglesias Foto: Profimedia

Starija djeca para obgrlili su björn u kojem se nalazi prinova, na koju su nježno stavili svoje ruke, pokazavši koliko je jaka ljubav između braće i sestara.

Kurnjikova i Iglesias upoznali su se 2001. godine na snimanju spota za njegov hit "Escape", a od tada gotovo u potpunosti čuvaju privatnost. I dok on redovito nastupa pred obožavateljima diljem svijeta, bivša sportašica, koja se iz tenisa morala povući zbog niza ozljeda i velike pomame fotografa, u javnosti se pojavljuje vrlo rijetko.

