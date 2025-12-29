Franka i Ćorluka javili se iz snijegom zatrpanog New Yorka, gledali su predstavu s legendarnim glumcem

Franka Batelić i Vedran Ćorluka odlučili su izdvojiti vrijeme za sebe i otputovati u New York.

Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka ovih su dana otputovali u New York, gdje ih je dočekala prava zimska kulisa.

Jedan od najuzbudljivijih gradova na svijetu pogodila je snježna oluja, a prizori bijelih ulica i automobila zatrpanih snijegom brzo su se našli na Frankinom profilu.

Iako romantičan i fotogeničan, snijeg joj je odmah zadao i male probleme. Franka se, naime, kroz šalu požalila kako nije ponijela adekvatnu obuću za takve vremenske uvjete, pa joj je šetnja snježnim ulicama Manhattana bila nešto izazovnija nego što je planirala. Unatoč hladnoći, dobro raspoloženje nije izostalo, a Franka je s osmijehom dijelila trenutke iz grada koji nikad ne spava, čak ni pod snježnim pokrivačem.

Tijekom boravka u New Yorku Franka se susrela s rođakinjom, s kojom je ovjekovječila veseli zajednički trenutak. Fotografije iz toplog interijera dale su lijep kontrast hladnoj i snježnoj svakodnevici na ulicama grada.

Slobodno vrijeme Franka i Vedran iskoristili su za šetnje gradom. Od klasičnih njujorških križanja do večernjih prizora obasjanih semaforima i svjetlima automobila, Franka je pokazala koliko uživa u energiji metropole, bez obzira na niske temperature i snijeg pod nogama.

Vrhunac njihova putovanja svakako je bio odlazak u kazalište. Franka je otkrila da je gledala predstavu "Čekajući Godota", u kojoj glume Keanu Reeves i Alex Winter. Kazališna večer u New Yorku, uz tako zvučna glumačka imena, bila je savršena točka na i ovog zimskog putovanja.

Snježni New York, šetnje gradom, susreti s obitelji i vrhunska kazališna predstava – Franka Batelić i Vedran Ćorluka očito su maksimalno iskoristili svoj boravak u Velikoj jabuci, čak i kada ih je dočekala prava zimska oluja.

Pjevačica je nedavno objavila božićne slike iz djetinjstva, o čemu više pročitajte OVDJE.

Djeca Franke i Vedrana Ćorluke Viktor i Greta nisu bili s njima, a njihovu božićnu fotografiju pogledajte OVDJE.

