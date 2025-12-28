Naš ministar objavio fotke bez majice, na mišićavom torzu posebno se istaknuo domoljubni simbol

Hrvatski ministar Damir Habijan iznenadio je javnost objavom s međunarodnog fitness natjecanja u Poljskoj, gdje je bez majice pokazao sportsku formu i sudjelovao u jednom od najzahtjevnijih izazova današnjice.
Ministar Damir Habijan privukao je pozornost objavom iz Poljske, gdje je sudjelovao na popularnom fitness natjecanju Hyrox.
Na fotografijama koje je podijelio s pratiteljima, ministar je pozirao bez majice, pokazujući zavidnu formu tijekom zahtjevnog sportskog izazova održanog u Poznanu.
Hyrox je međunarodno natjecanje koje kombinira 8 kilometara trčanja s 8 funkcionalnih stanica za vježbanje, a okuplja profesionalne sportaše i rekreativce iz cijelog svijeta. Riječ je o iznimno napornom formatu koji testira izdržljivost, snagu i mentalnu čvrstoću natjecatelja.
Habijan se pohvalio i fotografijom s prijateljem, sportašem Simonom Buntakom, s kojim je zajedno odradio utrku u Poznanu. Njihov nastup izazvao je brojne reakcije, a posebnu je pozornost privukao detalj na ministrovim prsima – naljepnica s grbom Hrvatske, istaknuta na lijevoj strani prsa.
Objava je brzo prikupila velik broj lajkova i komentara, a mnogi su pohvalili ministrovu sportsku formu i činjenicu da Hrvatsku predstavlja i izvan političkih okvira – ovaj put na međunarodnoj fitness pozornici.
Damir Habijan Foto: Instagram
Damir Habijan Foto: Josip Moler/Cropix
Njegovo tijelo krase i brojne tetovaže, a više o tome pročitajte OVDJE.
