Frontmen Parnog valjka podijelio fotke trudne partnerice: ''Sve što želimo...''

Frontmen Parnog valjka Igor Drvenkar podijelio je s javnošću dirljive fotografije sa svojom trudnom partnericom.
Frontmen Parnog valjka Igor Drvenkar i njegova partnerica Nora podijelili su nježne, crno-bijele fotografije kojima su raznježili pratitelje.3 vijesti o kojima se priča ''nemirno je srce naroda'' Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu spektakl u zagrebu Thompson je na početku koncerta u Areni publici dao jedno obećanje, evo što je u pitanju! idu li pred oltar? Domenica o partneru odvjetniku s kojim je već 15 godina: ''To mu jedino ne opraštam!''
Na umjetničkim kadrovima u prvom je planu trudnički trbuh, a cijela priča odiše toplinom, ljubavlju i mirnom blagdanskom atmosferom.
''Sve što želimo za Božić nam tek dolazi'', napisao je Igor.
Uz poruku su se nizali čestitari i srca obožavatelja, kolega i prijatelja, koji su paru poželjeli sve najbolje u novom životnom poglavlju.
''Sretno vam dragi, divni ljudi'', ''Kako su dobre fotke!'', ''Stiže najljepši poklon'', ''Sve najbolje vam želim'', pišu im u komentarima.
Pogledaji ovo Celebrity Naša misica Laura s tribina bodrila zgodnog zaručnika, koji je uspješan sportaš!
Da čekaju bebu objavili su krajem kolovoza preslatkom fotografijom.
''Od sada će sve pjesme imati neki novi smisao'', napisao je tada u opisu.
Pogledaji ovo Celebrity Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu
Tko je tajanstvena ljepotica s kojom frontmen Parnog valjka čeka bebu čitajte OVDJE.
Galerija 10 10 10 10 10
Glazbenik je jednom prilikom za naš IN magazin otkrio pokoji detalj o svojoj djevojci, inače Splićanki, te je otkrio čime ga je očarala.
Pogledaji ovo Celebrity Legendarni hrvatski rukometaš s predivnom suprugom bio na Thompsonovom koncertu u Areni!
1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Četiri braka, bezbroj afera: O svojim nevjerama javno je govorila, a sreću je pronašla s 57 godina
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Svi su gledali u njega, a on samo nju: Markantni Šime dopratio Maju Šuput na koncert