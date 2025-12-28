Frontmen Parnog valjka podijelio fotke trudne partnerice: ''Sve što želimo...''

Frontmen Parnog valjka Igor Drvenkar podijelio je s javnošću dirljive fotografije sa svojom trudnom partnericom.

Frontmen Parnog valjka Igor Drvenkar i njegova partnerica Nora podijelili su nježne, crno-bijele fotografije kojima su raznježili pratitelje.

Na umjetničkim kadrovima u prvom je planu trudnički trbuh, a cijela priča odiše toplinom, ljubavlju i mirnom blagdanskom atmosferom.

''Sve što želimo za Božić nam tek dolazi'', napisao je Igor.

Uz poruku su se nizali čestitari i srca obožavatelja, kolega i prijatelja, koji su paru poželjeli sve najbolje u novom životnom poglavlju.

''Sretno vam dragi, divni ljudi'', ''Kako su dobre fotke!'', ''Stiže najljepši poklon'', ''Sve najbolje vam želim'', pišu im u komentarima.

Pogledaji ovo Celebrity Naša misica Laura s tribina bodrila zgodnog zaručnika, koji je uspješan sportaš!

Da čekaju bebu objavili su krajem kolovoza preslatkom fotografijom.

''Od sada će sve pjesme imati neki novi smisao'', napisao je tada u opisu.

Pogledaji ovo Celebrity Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu

Tko je tajanstvena ljepotica s kojom frontmen Parnog valjka čeka bebu čitajte OVDJE.

Galerija 10 10 10 10 10

Glazbenik je jednom prilikom za naš IN magazin otkrio pokoji detalj o svojoj djevojci, inače Splićanki, te je otkrio čime ga je očarala.

Pogledaji ovo Celebrity Legendarni hrvatski rukometaš s predivnom suprugom bio na Thompsonovom koncertu u Areni!

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Četiri braka, bezbroj afera: O svojim nevjerama javno je govorila, a sreću je pronašla s 57 godina

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Svi su gledali u njega, a on samo nju: Markantni Šime dopratio Maju Šuput na koncert