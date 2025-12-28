Pretraži
odbrojavaju do prinove

Frontmen Parnog valjka podijelio fotke trudne partnerice: ''Sve što želimo...''

Piše J. C. , Danas @ 20:16 Celebrity komentari
Igor Drvenkar i partnerica Nora Igor Drvenkar i partnerica Nora Foto: Instagram

Frontmen Parnog valjka Igor Drvenkar podijelio je s javnošću dirljive fotografije sa svojom trudnom partnericom.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Priča o Brendi Lee
neizostavni repertoar
Mnogi se i danas čude kad saznaju s koliko godina je snimila veliki božićni hit!
Kviz o filmu "Kako je Grinch ukrao Božić"
omiljeni njurgavac
Grinch vas promatra… Znate li dovoljno da vam ne ukrade poklone?
Igor Drvenkar podijelio fotografije s trudnom partnericom Norom
odbrojavaju do prinove
Frontmen Parnog valjka podijelio fotke trudne partnerice: ''Sve što želimo...''
Ministar Damir Habijan natjecao se na fitness natjecanju ''Hyrox'' u Poljskoj
pohvalio se
Naš ministar objavio fotke bez majice, na mišićavom torzu posebno se istaknuo domoljubni simbol
Rute Cardoso oglasila se nakon emotivnog odavanja počasti njenom preminulom suprugu Diogu Joti
da ti srce pukne
Pogledajte što su navijači Liverpoola napravili za udovicu poginulog nogometaša
Petar Buljan iznenadio publiku u Areni Zagreb govorom o vjeri na Thompsonovu koncertu
''nemirno je srce naroda''
Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu
Marko Perković Thompson nastupa u zagrebačkoj Areni
spektakl u zagrebu
Thompson je na početku koncerta u Areni publici dao jedno obećanje, evo što je u pitanju!
Domenica sasvim iskreno o dugogodišnjem dečku Ivanu
idu li pred oltar?
Domenica o partneru odvjetniku s kojim je već 15 godina: ''To mu jedino ne opraštam!''
Supruga Brucea Willisa, Emma Heming, otkrila kako izgledaju njihovi blagdani usred Willisove višegodišnje borbe sa zdravljem
''obožavao je to doba...''
Nikad tužniji blagdani za obitelj Brucea Willisa: ''Trenuci koji su nekad donosili radost...''
Stjepan Vukadin podijelio blagdanske fotografije s obitelji
idilični prizori
Chef Vukadin raznježio fotkama s lijepom suprugom i djecom: ''Kao med su!''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Thompson u sat i 15 minuta rasprodao zagrebačku arenu, menadžer o drugom koncertu: "Tomašević je neka čudna svita, evo što ćemo napraviti"
Najavio daljnje korake
Thompsonov menadžer za Dnevnik Nove TV: "Ne znam što se ovdje događa. Poduzet ćemo..."
Tomašević se oglasio o Thompsonu
politički koncert?
Tomašević se oglasio nakon prozivki Thompsona i okupljanja desničara
Pokušaj ubojstva u naselju Kuršanec u Međimurju: Mlađi muškarac tupim predmetom mlatio ženu
NASELJE KURŠANEC
Pokušaj ubojstva na sjeveru Hrvatske: Mlađi muškarac tupim predmetom premlatio ženu
show
Petar Buljan iznenadio publiku u Areni Zagreb govorom o vjeri na Thompsonovu koncertu
''nemirno je srce naroda''
Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu
Marko Perković Thompson nastupa u zagrebačkoj Areni
spektakl u zagrebu
Thompson je na početku koncerta u Areni publici dao jedno obećanje, evo što je u pitanju!
Domenica sasvim iskreno o dugogodišnjem dečku Ivanu
idu li pred oltar?
Domenica o partneru odvjetniku s kojim je već 15 godina: ''To mu jedino ne opraštam!''
zdravlje
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Alarmantni rezultati nove studije
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Idete na mamografiju? Ovaj pregled može otkriti i nešto puno opasnije od raka dojke
Istraživanje na 49.196 žena
Idete na mamografiju? Ovaj pregled može otkriti i nešto puno opasnije od raka dojke
Studija na 1.500 djece otkriva: Dječaci koji ovo rade rjeđe razvijaju problematično ponašanje!
Roditelji, obratite pažnju!
Studija na 1.500 djece otkriva: Dječaci koji ovo rade rjeđe razvijaju problematično ponašanje!
zabava
Tvrdi da krivo postavljamo osvježivač za školjku, njegova metoda iznenadila mnoge
Tko je ovdje lud?
Tvrdi da krivo postavljamo osvježivač za školjku, njegova metoda iznenadila mnoge
Vozači doživjeli šok kad su se vratili na parkiralište, baš svaki auto je oštećen
Jao…
Vozači doživjeli šok kad su se vratili na parkiralište, baš svaki auto je oštećen
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Urnebesno
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
tech
VIDEO Ako dobro uprete oči na jagodici ovog prsta vidjet ćete nešto čudesno
Dakle, i to je sad moguće
VIDEO Ako dobro uprete oči na jagodici ovog prsta vidjet ćete nešto čudesno
Kinezi pokazali da mogu i to: Od običnog teretnog broda napravili modularan ratni brod naoružan poput razarača
Zapad opet šokiran
Kinezi pokazali da mogu i to: Od običnog teretnog broda napravili modularan ratni brod naoružan poput razarača
Ogromna studija otkrila nešto neočekivano u vezi medicinskog kanabisa
Prijepor među stručnjacima
Ogromna studija otkrila nešto neočekivano u vezi medicinskog kanabisa
sport
Girona opalila pljusku Livakoviću za odlazak: Ovo je potpuno poniženje!
NIJE TO ZASLUŽIO
Girona opalila pljusku Livakoviću za odlazak: Ovo je potpuno poniženje!
Španjolci objavili spektakl od transfera: Atletico Madrid krenuo po igrača Hajduka?
opa!
Španjolci objavili spektakl od transfera: Atletico Madrid krenuo po igrača Hajduka?
Real Madrid uljepšao Božić Martinu Baturini: Donešena odluka koja se dugo čekala
Odbrojavanje počinje
Real Madrid uljepšao Božić Martinu Baturini: Donešena odluka koja se dugo čekala
tv
MasterChef: Selma Karić u intervjuu za novatv.hr nakon eliminacije iz MasterChef kuhinje
PRIJATELJSTVO!
Selma nakon odlaska iz natjecanja otkrila: "Što MasterChef sastavi, to nitko ne rastavi!"
MasterChef: ANKETA: (Ne)ugodno iznenađenje za kandidate - koga biste vi izabrali za suparnika?
DVOBOJ
ANKETA: (Ne)ugodno iznenađenje za kandidate - koga biste vi izabrali za suparnika?
MasterChef: ANKETA: Tko će se izboriti za mjesto u velikome finalu? Otkrijte nam što mislite!
NAJBOLJI!
ANKETA: Tko će se izboriti za mjesto u velikome finalu? Otkrijte nam što mislite!
putovanja
Gotovo uz glavnu cestu: Tajni bunker JNA za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
U odličnom stanju
Gotovo uz glavnu cestu: Ogromni tajni bunker JNA-a za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Lako?
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Ana Antunović: Topli kruh s tatarskim biftekom kojem nije odolio ni žiri MasterChefa
Pokrovitelj di-go
Ana Antunović: Topli kruh s tatarskim biftekom kojem nije odolio ni žiri MasterChefa
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Francusko skijalište nudi besplatno skijanje cijelu zimu. Evo zašto
Eksperiment
Francusko skijalište nudi besplatno skijanje cijelu zimu. Evo zašto
Ovih 10 milijardera povećalo je bogatstvo za 730 milijardi dolara u 2025. – među njima i jedan Europljanin
najveći dobinici godine
Ovih 10 milijardera povećalo je bogatstvo za 730 milijardi dolara u 2025. – među njima i jedan Europljanin
lifestyle
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Alarmantni rezultati nove studije
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Zadarska kombinacija u odijelu s kratkim hlačama
Kakav spoj!
Zadarska "Zgodna žena": Izdanje koje podsjeća na scene u kojima sve stane i okreće se za stavom i stilom dive
Zagreb špica: Longchamp Le Pliage torba u street style izdanju
KULTNI MODEL
Šik djevojka s obožavanom torbom koju u Zagrebu viđamo na svakom koraku
sve
Petar Buljan iznenadio publiku u Areni Zagreb govorom o vjeri na Thompsonovu koncertu
''nemirno je srce naroda''
Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Alarmantni rezultati nove studije
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Girona opalila pljusku Livakoviću za odlazak: Ovo je potpuno poniženje!
NIJE TO ZASLUŽIO
Girona opalila pljusku Livakoviću za odlazak: Ovo je potpuno poniženje!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene