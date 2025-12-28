Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Areni Zagreb obilježio je neočekivan trenutak kada je član benda Petar Buljan prekinuo glazbeni program snažnim govorom o vjeri i povratku Bogu.

Tijekom koncerta Marka Perkovića Thompsona u prepunoj Areni Zagreb dogodio se neočekivan trenutak koji je snažno odjeknuo među publikom.

Član Thompsonovog benda, Petar Buljan, iznenada je uzeo mikrofon i održao emotivan govor u kojem je pozvao na povratak Bogu, što je kod dijela publike izazvalo snažne reakcije i dugi pljesak.

Buljan se okupljenima obratio riječima duboke duhovne simbolike, ističući nemir čovjeka i naroda bez vjere:

Petar Buljan Foto: Screenshot

''Zovnite me i odazvat ću se, i otkrit ću vam tajne velike i nedokučive, o kojima ne znate ništa. Bog te izaziva da ga pozoveš. To je naš Bog. A, brate i sestro, nemirno je naše srce dok ne prebiva u njemu. Nemirno je naše srce, srce našeg naroda dok ne prebiva u njemu. Amen. Tako neka bude. Da se smirimo u Gospodinu, da zovemo ga, i on će se odazvati'', rekao je s pozornice.

Govor je na trenutak zaustavio koncertni program i pretvorio Arenu u prostor tišine, molitve i zajedništva, što nije česta pojava na velikim glazbenim događajima.

Marko Perković Thompson - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Potom su on i Thompson zajedno otpjevali vjersku pjesmu.

Na koncertu u Areni bila su sva Thompsonova djeca, posebno je istaknuo jednog sina, više pogledajte OVDJE.

Fotografije s koncerta pogledajte OVDJE.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

