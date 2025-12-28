Pretraži
''nemirno je srce naroda''

Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu

Piše J. C. , Danas @ 13:36 Celebrity komentari
Thompson i Petar Buljan Thompson i Petar Buljan Foto: Screenshot

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Areni Zagreb obilježio je neočekivan trenutak kada je član benda Petar Buljan prekinuo glazbeni program snažnim govorom o vjeri i povratku Bogu.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Toksičan odnos Bridgitte Bardot i jedinog sina kojeg je imala
Šokirala izjavom
''Sretnija bih bila da sam rodila psa'': Francuska ikona nikad nije prihvatila jedinog sina
Laura Gnjatović došla bodriti zaručnika Filipa Vujičića na utakmici
potrčao joj u zagrljaj
Naša misica Laura s tribina bodrila zgodnog zaručnika, koji je uspješan sportaš!
Petar Buljan iznenadio publiku u Areni Zagreb govorom o vjeri na Thompsonovu koncertu
''nemirno je srce naroda''
Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu
Posljednji dani Brigitte Bardot
bila u bolnici
Teški posljednji dani Brigitte Bardot: Borila se sa zdravljem i morala demantirati vlastitu smrt
Sve uloge Brigitte Bardot
više od 40 uloga
Svi filmovi Brigitte Bardot: Golišavim scenama izazivala je kontroverze diljem svijeta
Domenica sasvim iskreno o dugogodišnjem dečku Ivanu
idu li pred oltar?
Domenica o partneru odvjetniku s kojim je već 15 godina: ''To mu jedino ne opraštam!''
Marko Perković Thompson nastupa u zagrebačkoj Areni
spektakl u zagrebu
Thompson je na početku koncerta u Areni publici dao jedno obećanje, evo što je u pitanju!
Stjepan Vukadin podijelio blagdanske fotografije s obitelji
idilični prizori
Chef Vukadin raznježio fotkama s lijepom suprugom i djecom: ''Kao med su!''
Supruga Brucea Willisa, Emma Heming, otkrila kako izgledaju njihovi blagdani usred Willisove višegodišnje borbe sa zdravljem
''obožavao je to doba...''
Nikad tužniji blagdani za obitelj Brucea Willisa: ''Trenuci koji su nekad donosili radost...''
Marko Perković Thompson najavio koncert u Rijeci
fanovi oduševljeni
Thompson se oglasio uoči koncerta u Areni Zagreb, objavio je uzbudljivu vijest!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Thompson u sat i 15 minuta rasprodao zagrebačku arenu, menadžer o drugom koncertu: "Tomašević je neka čudna svita, evo što ćemo napraviti"
Najavio daljnje korake
Thompsonov menadžer za Dnevnik Nove TV: "Ne znam što se ovdje događa. Poduzet ćemo..."
Thompson pozvao na rušenje zagrebačke vlasti, a onda se dvoranom prolomio...
Na koncertu
Thompson pozvao na rušenje zagrebačke vlasti, a onda se dvoranom prolomio...
Vojni analitičar upozorava: Rusija nema puno izbora, a ovo nedostaje Zapadu
Za Dnevnik Nove TV
Vojni analitičar o miru u Ukrajini: "Priče o slomu vojske ne stoje. EU treba napraviti ono što Zapad još nije"
show
Marko Perković Thompson nastupa u zagrebačkoj Areni
spektakl u zagrebu
Thompson je na početku koncerta u Areni publici dao jedno obećanje, evo što je u pitanju!
Domenica sasvim iskreno o dugogodišnjem dečku Ivanu
idu li pred oltar?
Domenica o partneru odvjetniku s kojim je već 15 godina: ''To mu jedino ne opraštam!''
Supruga Brucea Willisa, Emma Heming, otkrila kako izgledaju njihovi blagdani usred Willisove višegodišnje borbe sa zdravljem
''obožavao je to doba...''
Nikad tužniji blagdani za obitelj Brucea Willisa: ''Trenuci koji su nekad donosili radost...''
zdravlje
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Alarmantni rezultati nove studije
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Studija na 1.500 djece otkriva: Dječaci koji ovo rade rjeđe razvijaju problematično ponašanje!
Roditelji, obratite pažnju!
Studija na 1.500 djece otkriva: Dječaci koji ovo rade rjeđe razvijaju problematično ponašanje!
2 stvari koje većina ljudi kaže partneru, a psiholozi kažu “Nemojte!”
Iskrenost nije uvijek najbolji izbor
2 stvari koje većina ljudi kaže partneru, a psiholozi kažu “Nemojte!”
zabava
Vozači doživjeli šok kad su se vratili na parkiralište, baš svaki auto je oštećen
Jao…
Vozači doživjeli šok kad su se vratili na parkiralište, baš svaki auto je oštećen
Tvrdi da krivo postavljamo osvježivač za školjku, njegova metoda iznenadila mnoge
Tko je ovdje lud?
Tvrdi da krivo postavljamo osvježivač za školjku, njegova metoda iznenadila mnoge
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Urnebesno
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
tech
VIDEO Ako dobro uprete oči na jagodici ovog prsta vidjet ćete nešto čudesno
Dakle, i to je sad moguće
VIDEO Ako dobro uprete oči na jagodici ovog prsta vidjet ćete nešto čudesno
Ogromna studija otkrila nešto neočekivano u vezi medicinskog kanabisa
Prijepor među stručnjacima
Ogromna studija otkrila nešto neočekivano u vezi medicinskog kanabisa
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
U potpunosti isti
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
sport
Marko Martinjak i službeno je najbolji bare knuckle borac svijeta
VIŠE NEGO ZASLUŽENO
Marko Martinjak i službeno je najbolji bare knuckle borac svijeta
Real Madrid uljepšao Božić Martinu Baturini: Donešena odluka koja se dugo čekala
Odbrojavanje počinje
Real Madrid uljepšao Božić Martinu Baturini: Donešena odluka koja se dugo čekala
Španjolci objavili spektakl od transfera: Atletico Madrid krenuo po igrača Hajduka?
opa!
Španjolci objavili spektakl od transfera: Atletico Madrid krenuo po igrača Hajduka?
tv
MasterChef: Selma Karić u intervjuu za novatv.hr nakon eliminacije iz MasterChef kuhinje
PRIJATELJSTVO!
Selma nakon odlaska iz natjecanja otkrila: "Što MasterChef sastavi, to nitko ne rastavi!"
MasterChef: ANKETA: (Ne)ugodno iznenađenje za kandidate - koga biste vi izabrali za suparnika?
DVOBOJ
ANKETA: (Ne)ugodno iznenađenje za kandidate - koga biste vi izabrali za suparnika?
MasterChef: ANKETA: Tko će se izboriti za mjesto u velikome finalu? Otkrijte nam što mislite!
NAJBOLJI!
ANKETA: Tko će se izboriti za mjesto u velikome finalu? Otkrijte nam što mislite!
putovanja
Gotovo uz glavnu cestu: Tajni bunker JNA za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
U odličnom stanju
Gotovo uz glavnu cestu: Ogromni tajni bunker JNA-a za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Lako?
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Jeste li znali: Zašto nikada ne bismo trebali popiti "jednu ljutu" prije jela?
Živjeli!
Jeste li znali: Zašto nikada ne bismo trebali popiti "jednu ljutu" prije jela?
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Francusko skijalište nudi besplatno skijanje cijelu zimu. Evo zašto
Eksperiment
Francusko skijalište nudi besplatno skijanje cijelu zimu. Evo zašto
Ovih 10 milijardera povećalo je bogatstvo za 730 milijardi dolara u 2025. – među njima i jedan Europljanin
najveći dobinici godine
Ovih 10 milijardera povećalo je bogatstvo za 730 milijardi dolara u 2025. – među njima i jedan Europljanin
lifestyle
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Alarmantni rezultati nove studije
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Zadarska kombinacija u odijelu s kratkim hlačama
Kakav spoj!
Zadarska "Zgodna žena": Izdanje koje podsjeća na scene u kojima sve stane i okreće se za stavom i stilom dive
Najpopularnija frizura u 2026. godini bit će lob
KLASIK
Ovo će biti najpoželjnija frizura u 2026. godini - jasno nam je zašto
sve
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Alarmantni rezultati nove studije
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Zadarska kombinacija u odijelu s kratkim hlačama
Kakav spoj!
Zadarska "Zgodna žena": Izdanje koje podsjeća na scene u kojima sve stane i okreće se za stavom i stilom dive
Gotovo uz glavnu cestu: Tajni bunker JNA za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
U odličnom stanju
Gotovo uz glavnu cestu: Ogromni tajni bunker JNA-a za koji "nisu znali" ni oni koji su ga gradili
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene