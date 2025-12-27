Thompson je na početku koncerta u Areni publici dao jedno obećanje, evo što je u pitanju!

Marko Perković Thompson nastupa u zagrebačkoj Areni, a to je ujedno i najiščekivaniji koncert njegove dvoranske turneje.

Subotnji koncert Marka Perkovića Thompsona u Areni Zagreb započeo je u stilu njegovih velikih nastupa – identično kao i onaj na Hipodromu.

Nakon druge pjesme "Ravnoteža", poznate po refrenu: "kad zapjevam partija mi sudi, neka sudi pjevat ćemo ljudi", Thompson se obratio publici, otkrivši dobro raspoloženje te obećao božićnu pjesmu i "lijepu večer".

U već poznatoj koreografiji za pjesmu "Dolazak Hrvata", publika je eruptirala kada je Thompson simbolično "zabio mač", što je pratila i pirotehnika. U nastavku, snažnu reakciju izazvala je pjesma "E moj narode", koju je poveo stihom: "Antikristi i masoni, komunisti, ovi oni, sire sotonske fraze da nas poraze", čime je tempo koncerta krenuo prema snažnijem, bržem ritmu.

Atmosfera prije Thompsonova koncerta - 26 Foto: Josip Bandic/Cropix

Atmosfera prije Thompsonova koncerta - 32 Foto: Josip Bandic/Cropix

Atmosfera prije Thompsonova koncerta - 31 Foto: Josip Bandic/Cropix

Koncert je zatim prešao u emotivniju fazu uz pjesmu "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova", kada su tisuće mobitela obasjale dvoranu. Prije izvođenja "Ratnika svjetla", Thompson je pozvao publiku: "Za sve branitelje koji su dali život upalite svjetla."

Publika je, kao i uvijek, bila glasna i angažirana – mnoge pjesme otpjevane su snažnije iz gledališta nego s pozornice, a Thompson im je s osmijehom prepuštao mikrofon.

