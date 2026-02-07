Ono što je favoritkinja Dore pokazala na špici, odmah je zasjenilo sve modne kombinacije!

Zevin je na sunčanoj, ali hladnoj zagrebačkoj špici privukla pažnju odvažnim stylingom, jarkom puf jaknom, šarenim hlačama i ružičastom kosom.

Subotnja zagrebačka špica ponovno je bila prepuna, a iako je sunce obasjalo grad, temperature su ostale prilično niske. To, naravno, nije spriječilo brojne poznate face da se prošeću centrom i pokažu svoje modne kombinacije.

Među onima koje su privlačile poglede bila je i Zevin, koja se istaknula odvažnim i razigranim stylingom.

Zevin je ulicama Zagreba prošetala u upečatljivoj, oversized puf jakni u jarkim bojama – ružičastoj, zelenoj i s grafičkim printom koji je odmah privukao pažnju prolaznika. Jaknu je kombinirala s tamnim slojevima ispod, plavim pletenim šalom te širokim hlačama šarenog, gotovo slikarskog uzorka. Cijeli look dodatno je naglasila sportskim tenisicama i velikim sunčanim naočalama.

Poseban detalj bila je njezina ružičasta kosa, koja se savršeno uklopila u hrabru modnu kombinaciju i dodatno naglasila njezin prepoznatljiv stil. Zevin je djelovala opušteno i dobro raspoloženo, a osmijeh nije skidala s lica dok je šetala gradom.

I ove subote zagrebačka špica pokazala je da je pravo mjesto za modne eksperimente i izražavanje osobnosti, a Zevin je bez sumnje bila jedna od onih koje su ostavile najjači dojam.

Zevin je najavila svoj prvi zagrebački koncert, a više o tome pročitajte OVDJE.

