Indira Levak podijelila novost s fanovima: ''Sreća neopisiva!''

S velikim osmijehom i još većim razlogom za slavlje, Indira Levak podijelila je sjajne vijesti sa svojim obožavateljima.
Naime, nakon što su dva koncerta u MTS dvorani – zakazana za 13. i 14. ožujka – rasprodana u rekordnom roku, Indira je odlučila otvoriti i treći datum. Koncert će se održati 15. ožujka, na oduševljenje brojnih fanova.
Radosnu vijest podijelila je i na društvenim mrežama, ne skrivajući emocije:
''Ne mogu dočekati koncerte u MTS dvorani u Beogradu. 13 i 14.3, ali zbog velikog interesa otvorili smo i 15.3!!!! Sreća neopisiva! Hvala vam'', napisala je Indira.
Ovim uspjehom Indira je još jednom potvrdila svoj status jedne od najomiljenijih regionalnih izvođačica, a beogradska publika uskoro će imati priliku uživati u čak tri večeri ispunjene hitovima i vrhunskom atmosferom.
