Indirino glamurozno izdanje s Cesarice prikupilo najljepše komplimente!

Naša pjevačica crvenim je tepihom Cesarice prošetala u elegantnoj kreaciji koja je izazvala oduševljenje.

Pjevačica Indira Levak privukla je brojne poglede na dodjeli glazbene nagrade Cesarica, gdje se pojavila u izdanju koje je odisalo čistim glamurom.

Za ovu svečanu prigodu Indira je odabrala elegantnu ljubičastu haljinu koja je savršeno pratila liniju njezina tijela i naglasila figuru. Duga, pripijena kreacija s decentnim detaljima u predjelu struka te zanimljivim detaljem na dekolteu djelovala je sofisticirano i moćno, dok su naglašena ramena cijelom izdanju dala dozu moderne dramatike.

Indira Levak Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Glamurozni look zaokružila je srebrnom torbicom, decentnim nakitom i besprijekorno stiliziranom kratkom platinastom frizurom, uz koju je njezin široki osmijeh bio najbolji modni dodatak.

Indira se fotografijama s dodjele glazbene nagrade pohvalila i na Instagramu, gdje su je pratitelji ubrzo zatrpali brojnim komplimentima.

''Predivna'', ''Divna'', ''Koji prekrasan stil'', ''Prekrasna žena'', ''Lijepa kao i uvijek'', ''Kraljica'', ''Ljepotica jedna'', ''Slatka Indira'', dio je komentara s društvenih mreža.

Na Cesarici se pojavio i Marko Perković Thompson, kojem je to bio rijetki javni istup. Njegov zagrljaj na pozornici s izbornikom Dalićem mnogi su prozvali trenutkom večeri. Više o tome pročitajte OVDJE.

Marko Perković Thompson - 5 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Rub haljinice prekrasne Sinjanke razotkrio je njezine upečatljive tetovaže na bedru! O kome se radi saznajte OVDJE.

