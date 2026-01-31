Rub haljinice prekrasne Sinjanke razotkrio je njezine upečatljive tetovaže na bedru!

Sinjanka Duška Brčić Šušak pojavila se na Cesarici u upečatljivoj kreaciji koja nije prošla nezapaženo.

Na dodjeli glazbene nagrade Cesarica među uzvanicima posebno se istaknula Sinjanka Duška Brčić Šušak, čiji je dolazak na crveni tepih privukao pažnju okupljenih fotografa.

Duška je za ovu prigodu odabrala efektno izdanje koje je spojilo eleganciju i dozu razigranosti. Nosila je crnu večernju haljinu s bogatim slojevima tila, koji su kreaciji dali volumen i dramatičnost, dok je gornji dio haljine, ukrašen čipkom i sitnim detaljima, naglasio dekolte i siluetu.

Duška Brčić Šušak, Ana Uršula Najev Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Duška Brčić Šušak, Ana Uršula Najev Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Prozirni korzet otkrio je isklesani trbuh partnerice splitskog pjevača, burnu prošlost ostavili su iza sebe

Posebnu pažnju privukle su i njezine tetovaže, koje su decentno, ali vrlo efektno došle do izražaja zahvaljujući kroju haljine.

Duška Brčić Šušak Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Duška Brčić Šušak Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Što kažete na izdanje Duške Brčić Šušak? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Potresni poziv otkrio detalje o iznenadnoj smrti zvijezde filma ''Sam u kući''

Osim što je plijenila poglede, Duška je večer obilježila i glazbenim nastupom. Na pozornici je zapjevala s Jakovom Jozinovićem, Jasnom Zlokić te Anom Uršulom Najev.

Duška Brčić Šušak, Jasna Zlokić, Jakov Jozinović, Ana Uršula Najev Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Na dodjeli ove glazbene nagrade pojavio se i Marko Perković Thompson. Ovo je biio rijedak javni istup glazbenika, a zagrljaj s izbornikom Dalićem obilježio je ovu večer. Više o tome pisali smo OVDJE.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Prozirni korzet otkrio je isklesani trbuh partnerice splitskog pjevača, burnu prošlost ostavili su iza sebe. O kome se radi saznajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Zagrljaj koji je obilježio večer: Ovako je izbornik Dalić uručio Thompsonu prestižnu glazbenu nagradu

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Raskošna kreacija Meri Goldašić stopila se s bujnim dekoltom i naglasila njezinu figuru

Pogledaji ovo Preporuke Netipičnog glumca svi znaju kao razvratnog šarmera, no njegov život ne prati scenarij slavnih