Raskošna kreacija Meri Goldašić stopila se s bujnim dekoltom i naglasila njezinu figuru

Mari Goldašić crvenim tepihom Cesarice prošetala u je kreacija s raskošnim dekolteom.

Na dodjeli glazbene nagrade Cesarica crvenim tepihom prošetala je i Mari Goldašić, čiji dolazak nije prošao nezapaženo.

U dugoj, sivoj večernjoj haljini bez naramenica, koja je savršeno pratila liniju tijela, odmah je privukla pažnju okupljenih.

Meri Goldašić Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bujni dekolte bio je decentno, ali vrlo efektno istaknut krojem haljine, dok je nabrani detalj u struku dodatno naglasio njezinu figuru. Podignuta kosa i duge, elegantne naušnice upotpunile su glamurozno izdanje naše influencerice koja blista nakon razvoda.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić Foto: Instagram

