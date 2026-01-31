Raskošna kreacija Meri Goldašić stopila se s bujnim dekoltom i naglasila njezinu figuru

Mari Goldašić crvenim tepihom Cesarice prošetala u je kreacija s raskošnim dekolteom.
Na dodjeli glazbene nagrade Cesarica crvenim tepihom prošetala je i Mari Goldašić, čiji dolazak nije prošao nezapaženo.3 vijesti o kojima se priča svijet tuguje Teško je ne zaplakati na oproštaj Kevina od preminule glumice: ''Mama, mislio sam da imamo vremena...'' Dugo čuvana tajna Legendarni glumac s 37 godina saznao je da mu je sestra zapravo majka rasplakala se Teška ispovijest Lane Klingor Mihić o samohranom majčinstvu: ''Nikad neću zaboraviti prvu šetnju...''
U dugoj, sivoj večernjoj haljini bez naramenica, koja je savršeno pratila liniju tijela, odmah je privukla pažnju okupljenih.
Meri Goldašić Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Pogledaji ovo Celebrity Znate li koliko joj je godina? Jasna Zlokić potvrdila status legende hrvatske scene
Bujni dekolte bio je decentno, ali vrlo efektno istaknut krojem haljine, dok je nabrani detalj u struku dodatno naglasio njezinu figuru. Podignuta kosa i duge, elegantne naušnice upotpunile su glamurozno izdanje naše influencerice koja blista nakon razvoda.
Meri Goldašić Foto: Instagram
Meri Goldašić Foto: Instagram
Galerija 27 27 27 27 27
Inače, na Cesarici se pojavio Marko Perković Thompson te sve iznenadio dolaskom. Više pročitajte OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Pjevač koji ima hit s Thompsonom ponosno pozirao uz zgodnu suprugu, povezala ih je tragedija
Pripijena haljina zvijezde Kumova bila je pun pogodak za svečanu dodjelu nagrada, a o kome se radi pogledajte OVDJE.
1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Mama Božića zauvijek otišla: Legendarna glumica najpoznatiju ulogu ostvarila je u blagdanskom klasiku
1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Njegova smrt obilježila je kraj jedne ere Hollywooda, ali i ostavila nasljeđe koje nadilazi filmove
Pogledaji ovo Celebrity Dalići u elegantnom izdanju: Naš izbornik i supruga posebno su se sredili za gala večer