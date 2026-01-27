Pretraži
a volio je samo jednu

Njegova smrt obilježila je kraj jedne ere Hollywooda, ali i ostavila nasljeđe koje nadilazi filmove

Piše E.G., Danas @ 07:26 Zanimljivosti komentari
Paul Newman - 7 Paul Newman - 7 Foto: Profimedia

Paul Newman, koji bi 26. siječnja proslavio 101. rođendan, holivudska je ikona čije su karijeru obilježili legendarne uloge, odan brak i snažan humanitarni trag.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Meri Goldašić na dodjeli nagrade Cesarica
blista nakon razvoda
Raskošna kreacija Meri Goldašić stopila se s bujnim dekoltom i naglasila njezinu figuru
Priča o hrabroj Baylen: Zbog rijetkog sindroma bila je odbačena, a danas je prati 11 milijuna ljudi
Pati od rijetkog sindroma
Ruši predrasude: Bila je odbačena zbog tikova koji joj otežavaju život, a danas je prati 11 milijuna ljudi
Životna priča Paula Newmana
a volio je samo jednu
Njegova smrt obilježila je kraj jedne ere Hollywooda, ali i ostavila nasljeđe koje nadilazi filmove
Zlatko Dalić i njegova supruga Davorka sredili se za dodjelu Cesarice
skladan par
Dalići u elegantnom izdanju: Naš izbornik i supruga posebno su se sredili za gala večer
Jasna Zlokić oduševila na Cesarici: Sa 70 godina izgleda fantastično i zapjevala s mlađom ekipom
blista!
Znate li koliko joj je godina? Jasna Zlokić potvrdila status legende hrvatske scene
Jack Nicholson je istinu o biološkoj majci saznao u dobi od 37 godina
Dugo čuvana tajna
Legendarni glumac s 37 godina saznao je da mu je sestra zapravo majka
Posljednji pozdrav Daliboru Brunu, glazbeniku koji je živio po svom i za sobom ostavio vječne hitove.
neizbrisivo glazbeno nasljeđe
Živio je po svom i za sobom ostavio vječne hitove, a more ga je vraćalo tišini i strpljenju
Lana Klingor Mihić prisjetila se teških početaka samohranog majčinstva i rasplakala javnost
rasplakala se
Teška ispovijest Lane Klingor Mihić o samohranom majčinstvu: ''Nikad neću zaboraviti prvu šetnju...''
Macaulay Culkin oprostio se od Catherine O'Hare
svijet tuguje
Teško je ne zaplakati na oproštaj Kevina od preminule glumice: ''Mama, mislio sam da imamo vremena...''
Nova godina novi počeci - Katarina Baban sasvim otvoreno o novim izazovima za IN magazin
''priznala sam sebi...''
Katarina Baban o teškoj godini iza sebe: ''Nitko ništa nije znao dok god to nije izišlo...''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Stravičan slučaj na obali Mure
Traje istraga
Stravičan slučaj na obali Mure: Nađen dječak prerezanog vrata, uhićena majka
Šokantno otkriće na gradskom groblju u Sisku
Malverzacije i s urnama?
Užas na groblju! Mrtve krivo ukopali, naplatili sahrane za žive ljude: "Lijesove smo pronašli u skladištu..."
Tijela trojice lovaca otkrivena su u šumi na Siciliji
NEOBJAŠNJIVA SMRT
Tragičan lov: Trojica muškaraca pronađena na samo nekoliko metara udaljenosti, policajce je dočekala strašna scena
show
Macaulay Culkin oprostio se od Catherine O'Hare
svijet tuguje
Teško je ne zaplakati na oproštaj Kevina od preminule glumice: ''Mama, mislio sam da imamo vremena...''
Jack Nicholson je istinu o biološkoj majci saznao u dobi od 37 godina
Dugo čuvana tajna
Legendarni glumac s 37 godina saznao je da mu je sestra zapravo majka
Lana Klingor Mihić prisjetila se teških početaka samohranog majčinstva i rasplakala javnost
rasplakala se
Teška ispovijest Lane Klingor Mihić o samohranom majčinstvu: ''Nikad neću zaboraviti prvu šetnju...''
zdravlje
Više od 14 % ljudi ima ovu tihu bolest, a da to uopće ne zna – jeste li među njima?
Simptomi se često javljaju u zadnjoj fazi
Više od 14 % ljudi ima ovu tihu bolest, a da to uopće ne zna – jeste li među njima?
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate neku od ovih 9 kožnih promjena, obavezno provjerite jetru!
Jako je važno rano ih uočiti!
Simptomi bolesti jetre na koži: Ako imate ove kožne promjene, obavezno provjerite jetru
Histerektomija: Kada se radi, kako izgleda, koliko traje oporavak i kakve su posljedice?
Piše liječnica
Histerektomija: Kada se radi, kako izgleda, koliko traje oporavak i kakve su posljedice?
zabava
"Kakav manijak…": Snimka s autoceste šokirala vozače, pogledajte snimku
Jao...
"Kakav manijak…": Snimka s autoceste šokirala vozače, pogledajte snimku
Ovaj kviz pokazuje tko je svestrani znalac, a tko samo blefira
Provjerite koliko toga znate
Ovaj kviz pokazuje tko je svestrani znalac, a tko samo blefira
Jeste li znali da slonovi to rade? Uhvatili ih na djelu, snimka oduševila ljubitelje životinja
Može li slađe?
Jeste li znali da slonovi to rade? Uhvatili ih na djelu, snimka oduševila ljubitelje životinja
tech
Korisnici bijesni nakon novog ažuriranja ChatGPT-a, šef OpenAI-ja priznao: "Mislim da smo jednostavno zeznuli"
Narušena delikatna ravnoteža
Korisnici bijesni nakon novog ažuriranja ChatGPT-a, šef OpenAI-ja priznao: "Mislim da smo jednostavno zeznuli"
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Svaka aktivnost je bitna
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Astronomi korištenjem novog AI alata otkrili stotine novih kozmičkih anomalija
Iz arhive teleskopa Hubble
Astronomi korištenjem novog AI alata otkrili stotine novih kozmičkih anomalija
sport
EHF EURO: Hrvatska saznala protivnika za broncu
sretno!
Sve je poznato! Hrvatska saznala protivnika u borbi za broncu na Euru!
Dagur Sigurdsson otvoreno progovorio što je presudilo u porazu od Njemačke
jasno naglasio
Dagur Sigurdsson otvoreno progovorio što je presudilo u porazu od Njemačke
Marko Pjaca odabrao je klub "u kojem će izboriti Svjetsko prvenstvo": Evo koliko je dobru odluku donio
IGRA U NIZOZEMSKOJ
Marko Pjaca odabrao je klub "u kojem će izboriti Svjetsko prvenstvo": Evo koliko je dobru odluku donio
tv
Daleki grad: Čini se da je njihova ljubav ipak jača od svega
DALEKI GRAD
Čini se da je njihova ljubav ipak jača od svega
Daleki grad: Napokon je i on saznao istinu – hoće li se sada sve promijeniti?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Napokon je i on saznao istinu – hoće li se sada sve promijeniti?
Tajne prošlosti: Kći joj se utapa, a njoj je stalo samo do pobjede
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Kći joj se utapa, a njoj je stalo samo do pobjede
putovanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji znaju više
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji (misle da) znaju više
Najdulja ravna dionica željezničke pruge: Gotovo 500 kilometara bez ijednog zavoja
Indian Pacific
Najdulja ravna dionica željezničke pruge: Gotovo 500 kilometara bez ijednog zavoja
Slasna napoleonka: Omiljeni recept za poljsku kremšnitu
Čija je bolja?
Slasna napoleonka: Omiljeni recept za poljsku kremšnitu
novac
Rimac isporučio prvu Neveru R Founder Edition na automobilističkom događaju u Švicarskoj
Posebno izdanje
Rimac isporučio prvu Neveru R Founder Edition na automobilističkom događaju u Švicarskoj
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Na vrhu Azija
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Ova država gradi najbrži vlak na svijetu brzine do 603,5 km/h. Može li voziti u Europi?
Velika ulaganja
Ova država gradi najbrži vlak na svijetu brzine do 603,5 km/h. Može li voziti u Europi?
lifestyle
Što kada listovi zamije požute?
Prva pomoć
Listovi zamije poprimili su žutu boju? Evo što trebate učiniti
Stan od 45 kvadrata u kojem svaki element igra višestruku ulogu
TOP JE
Pogledajte kako je mladi par stan od 45 kvadrata pretvorio u svoj mali, promišljeni svemir
Zagreb špica: Zeleni "statement" kaput u street style izdanju
E, TO JE STIL!
Wow! Dama iz Zagreba u kaputu za kojim se okretala cijela špica
sve
EHF EURO: Hrvatska saznala protivnika za broncu
sretno!
Sve je poznato! Hrvatska saznala protivnika u borbi za broncu na Euru!
Dagur Sigurdsson otvoreno progovorio što je presudilo u porazu od Njemačke
jasno naglasio
Dagur Sigurdsson otvoreno progovorio što je presudilo u porazu od Njemačke
Marko Pjaca odabrao je klub "u kojem će izboriti Svjetsko prvenstvo": Evo koliko je dobru odluku donio
IGRA U NIZOZEMSKOJ
Marko Pjaca odabrao je klub "u kojem će izboriti Svjetsko prvenstvo": Evo koliko je dobru odluku donio
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene