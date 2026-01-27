Njegova smrt obilježila je kraj jedne ere Hollywooda, ali i ostavila nasljeđe koje nadilazi filmove

Paul Newman, koji bi 26. siječnja proslavio 101. rođendan, holivudska je ikona čije su karijeru obilježili legendarne uloge, odan brak i snažan humanitarni trag.

Paul Newman nije bio samo jedan od najvećih glumaca zlatnog doba Hollywooda – bio je simbol integriteta, šarma i rijetke kombinacije zvjezdane slave i skromnosti.

Njegove prodorne plave oči, nenametljiva muževnost i sposobnost da istovremeno glumi buntovnika i romantičara učinili su ga ikonom, ali njegov život izvan kamera otkriva još snažniju priču.

Rođen je 26. siječnja 1925. u Shaker Heightsu, predgrađu Clevelanda u saveznoj državi Ohio. Otac Arthur bio je vlasnik trgovine sportskom opremom, a majka Theresa ambiciozna i umjetnički nastrojena žena koja je snažno poticala Paulovu ljubav prema kazalištu. Upravo je ona bila ključna figura u njegovu ranom interesu za glumu.

Nakon srednje škole Newman se pridružio američkoj mornarici tijekom Drugog svjetskog rata, gdje je služio kao radijski operater i topnik na torpednim bombarderima. Ratno iskustvo ostavilo je dubok trag, ali i dodatno učvrstilo njegovu disciplinu i osjećaj odgovornosti.

Nakon rata kratko je studirao ekonomiju, no ubrzo je shvatio da ga gluma ne prestaje privlačiti. Upisao je studij glume na Yaleu, a potom i prestižni Actors Studio u New Yorku, gdje je učio uz Leeja Strasberga. Počeci nisu bili laki – godinama se probijao kroz kazalište i televiziju prije nego što je dobio priliku u filmu.

Filmski debi ostvario je početkom 50-ih, ali pravi proboj dogodio se 1956. ulogom boksača u filmu "Netko tamo gore me voli", u kojem je utjelovio legendarnog Rockyja Graziana.

Tijekom karijere Newman je ostvario niz nezaboravnih uloga koje su obilježile povijest filma. Među najvažnijima su: "Mačka na vrućem limenom krovu", "Hazarder", "Hladnoruki kažnjenik", "Butch Cassidy and the Sundance Kid", u kojem je stvorio legendarno prijateljstvo s Robertom Redfordom, "Presuda" i mnogi drugi.

Iako je bio nominiran za Oscara čak deset puta, zlatni kipić osvojio je tek 1987. za ulogu u filmu "Boja novca", nastavku "Hazardera". Mnogi smatraju da je nagrada bila i svojevrsno priznanje za cijeli opus.

Njegov privatni život bio je iznenađujuće stabilan za holivudske standarde. Nakon prvog braka, u kojem je dobio troje djece, ali nije potrajao, 1958. oženio se glumicom Joanne Woodward, ljubavlju svog života. Njihov brak trajao je 50 godina, sve do Newmanove smrti, što ih čini jednim od najdugovječnijih parova u Hollywoodu.

Newman je često govorio da ne vidi smisao u potrazi za nečim novim kad kod kuće ima steak. Zajedno su imali tri kćeri, a obitelj im je uvijek bila važnija od glamura.

Bio je poznat po bliskim prijateljstvima, posebno s Robertom Redfordom, s kojim je dijelio i profesionalno i osobno poštovanje. Osim glume, bio je strastveni vozač automobilskih utrka te se natjecao i u profesionalnim ligama.

Jedan od njegovih najvažnijih životnih projekata bio je humanitarni rad. Osnovao je Newman’s Own, tvrtku čiji su svi profiti išli u dobrotvorne svrhe. Tijekom desetljeća donirao je stotine milijuna dolara za obrazovanje, medicinu i djecu u potrebi.

U kasnijim godinama Newman se postupno povlačio iz javnosti i glume, fokusirajući se na obitelj i filantropiju. Godine 2008. objavljeno je da boluje od raka pluća. Preminuo je 26. rujna 2008. u dobi od 83 godine, okružen obitelji, u svom domu u Connecticutu.

Njegova smrt obilježila je kraj jedne ere Hollywooda, ali i ostavila nasljeđe koje nadilazi filmove – primjer kako se slava može nositi s dostojanstvom.

Paul Newman ostao je upamćen kao rijetka zvijezda koja je uspješno spojila vrhunsku karijeru, stabilan privatni život i snažan moralni kompas. Bio je glumac, humanitarac, suprug, otac i prijatelj i upravo ta cjelovitost čini njegovu životnu priču bezvremenskom.

