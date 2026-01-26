Proslavila se kao muza velikog redatelja, no teška bolest ju je učinila neprepoznatljivom

Tippi Hedren snimljena je u svom prvom izlasku u javnost poslije dvije godina, kada je otkriveno da boluje od demencije.

Filmska ikona Tippi Hedren, zvijezda Hitchcockovih klasika "Ptice" i "Marnie", ovoga se tjedna rijetko pojavila u javnosti, prvi put nakon gotovo godinu dana. Povod je bio njezin 96. rođendan, koji je proslavila u krugu obitelji u domu svoje kćeri, glumice Melanie Griffith.

Riječ je o prvom javnom pojavljivanju Hedren otkako je potvrđeno da boluje od demencije te da se više ne može prisjetiti svoje bogate filmske karijere.

Tippi Hedren - 5 Foto: Profimedia

Tippi Hedren - 4 Foto: Profimedia

Unatoč zdravstvenom stanju, slavna glumica djelovala je u dobroj fizičkoj formi, hodajući bez ikakvih pomagala, a pažnju je privukla i svojim elegantnim modnim izdanjem koje je podsjetilo na zlatno doba njezine karijere.

Tippi Hedren - 10 Foto: Profimedia

Hedren, baka glumice Dakote Johnson, na proslavu je stigla u pratnji člana obitelji, a tijekom večeri viđena je kako se drži za ruku s unukom Alexanderom Bauerom. Njezina prepoznatljiva plava kosa i profinjeni stil prizvali su uspomene na status jedne od slavnih Hitchcockovih plavuša.

U središtu pažnje je bila i njezina kći Melanie Griffith, istaknuvši vitku figuru u crnoj kombinaciji, dok je ranije istog dana viđena u istom outfitu tijekom šetnje sa psom.

Tippi Hedren - 2 Foto: Profimedia

Tippi Hedren - 3 Foto: Profimedia

Vijest o rijetkom pojavljivanju Tippi Hedren dolazi nakon što su njezini predstavnici u veljači 2024. potvrdili dijagnozu demencije, navodeći da zbog zdravstvenih razloga više nije u stanju davati intervjue te da se u potpunosti ne sjeća svoje profesionalne karijere.

Tippi Hedren - 7 Foto: Profimedia

Tippi Hedren - 6 Foto: Profimedia

Tippi Hedren - 1 Foto: Profimedia

Glumica je tijekom godina otvoreno govorila o traumatičnom iskustvu rada s Alfredom Hitchcockom, optuživši ga za seksualno uznemiravanje i zlouporabu moći. U svojim memoarima i kasnijim izjavama opisala je kako ju je redatelj psihički i profesionalno kažnjavao nakon što ga je odbila, što je, prema njezinim riječima, imalo dugoročne posljedice na njezinu karijeru.

Unatoč svemu, Hedren je Hitchcocka uvijek isticala kao iznimno talentiranog filmaša, priznajući da je, unatoč teškom odnosu, osjećala tugu nakon njegove smrti.

Rijetko pojavljivanje Tippi Hedren dirnulo je obožavatelje diljem svijeta, koji je pamte kao jednu od najvećih ikona zlatnog doba Hollywooda.

Što je sve jednom prilikom rekla o Hitchcocku, kojeg se smatra jednim od najznačajnijih redatelja 20. stoljeća, pročitajte OVDJE.

