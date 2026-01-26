Srpska Barbie uživa na egzotičnoj destinaciji, sa sestrom je pozirala u bikiniju!

Pjevačica uživa na Tajlandu, a fanove je oduševila fotkama u badiću i trenucima s plaže koji izgledaju kao iz razglednice.

Pjevačica Nataša Bekvalac, koju mnogi nazivaju srpskom Barbie, ovih dana puni baterije daleko od doma – i to na bajkovitom Tajlandu.

Na svom Instagramu podijelila je nekoliko prizora s egzotične destinacije, a najviše su se istaknule one na kojima je pozirala sa svojom sestrom.

Nataša Bekvalac Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Kolinda pokazala što se događalo na brodu nakon prolaska najopasnijim mjestom u oceanu

Naime, Nataša i sestra Kristina zablistale su u gotovo identičnim kombinacijama - crnim bikinijima.

Nataša Bekvalac i sestra Kristina Foto: Instagram

Nataša Bekvalac i sestra Kristina Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Naš najzgodniji rukometaš u vezi je s lijepom Riječankom koja je dobro poznata u svijetu sporta

Tijekom odmora, srpska pjevačica je otkrila i da je imala priliku maziti slonom, a fotografijom tog trenutka dodatno je začinila već razglednicu s Tajlanda.

Osim Kristine, srpska pjevačica ima još jednu sestru, čija je kći također pjevačica. Više o tome pisali smo OVDJE.

Nataša Bekvalac - 1 Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Galerija 21 21 21 21 21

Sa Natašom Bekvalac imali su priliku razgovarati krajem prošle godine, a tada je progovorila o majčinstvu, karijeri te novoj ljubavi. Intervju pročitajte OVDJE.

Nataša Bekvalac - 1 Foto: Instagram

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Otkriveno tko je nova partnerica našeg rukometnog izbornika, poznato je i čime se bavi

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Zanimljivosti Ponosno pokazali mišiće: Seksi par čija su isklesana tijela privukla znatiželjne poglede

Pogledaji ovo Zanimljivosti Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj