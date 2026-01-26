Srpska Barbie uživa na egzotičnoj destinaciji, sa sestrom je pozirala u bikiniju!

Pjevačica uživa na Tajlandu, a fanove je oduševila fotkama u badiću i trenucima s plaže koji izgledaju kao iz razglednice.
Na svom Instagramu podijelila je nekoliko prizora s egzotične destinacije, a najviše su se istaknule one na kojima je pozirala sa svojom sestrom.
Nataša Bekvalac
Naime, Nataša i sestra Kristina zablistale su u gotovo identičnim kombinacijama - crnim bikinijima.
Nataša Bekvalac i sestra Kristina
Nataša Bekvalac i sestra Kristina
Tijekom odmora, srpska pjevačica je otkrila i da je imala priliku maziti slonom, a fotografijom tog trenutka dodatno je začinila već razglednicu s Tajlanda.
Osim Kristine, srpska pjevačica ima još jednu sestru, čija je kći također pjevačica. Više o tome pisali smo OVDJE.
Nataša Bekvalac
Sa Natašom Bekvalac imali su priliku razgovarati krajem prošle godine, a tada je progovorila o majčinstvu, karijeri te novoj ljubavi. Intervju pročitajte OVDJE.
Nataša Bekvalac
