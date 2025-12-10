Kako izgleda starija sestra Nataše Bekvalac? Njezina kći je poznata pjevačica!

Osim mlađe sestre Kristine, koja ju često prati na društvenim događanjima, Nataša Bekvalac ima i stariju sestru čije kćeri su krenule njezinim stopama.

Nataša Bekvalac od svog prvog pojavljivanja ne prestaje plijeniti pozornost, bilo da se radi o njezinim pjesmama, ljubavima ili fantastičnom izgledu zbog kojeg joj mnogi ne bi mogli dati 45 godina.

Uz pjevačicu koja je zaslužna za hitove poput "Nikotin", "Laži me" i "Dečko, ti si lud", u javnosti se često može vidjeti i njezina mlađa sestra Kristina, koja je često uz nju, mnogi ne znaju i da postoji još jedna sestra Bekvalac.

Nataša Bekvalac - 6 Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Nataša Bekvalac - 2 Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Nataša Bekvalac i sestra Kristina Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Nataša Bekvalac i kći Hana - 3 Foto: Nataša Bekvalac/Instagram

Njezino ime je Dragana Bekvalac (53) i vodi život daleko od estradnih zbivanja, a mnogi će se složiti kako im je ljepota u genima.

Ipak, kao i sestre, Dragana ima otvoren profil na društvenim mrežama, zbog čega svaka njezina objava izaziva veliku pozornost.

Dragana Bekvalac - 2 Foto: Instagram

Dragana Bekvalac - 3 Foto: Instagram

Dragana je uspješna poduzetnica koja vodi dva salona ljepote, jedan u jednom beogradskom naselju, a drugi u Novom Sadu, a sa suprugom Mihailom Šekularcem je 32 godine u sretnom braku. Zajedno imaju dvije kćeri - Saru, koju mnogi poznaju i pod umjetničkim imenom Zoi, i Teodoru, nastavivši stopama slavne tete.





Dragana Bekvalac - 1 Foto: Instagram

Dragana Bekvalac - 5 Foto: Instagram

Dragana Bekvalac - 4 Foto: Instagram

Unatoč tome što nije medijski eksponirana, ima preko 80 tisuća pratitelja na Instagramu, na kojem uglavnom dijeli fotografije iz privatnog života, a nedavno se pohvalila boravkom u Kini, gdje su Mihailo i ona proslavili njegov rođendan.

