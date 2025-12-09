Napokon otkriveno zašto Leonardo diCaprio uvijek skriva lice u javnosti

Leonardo DiCaprio, iako globalna zvijezda od Titanica, priznaje da mu je cilj cijeli život ostati izvan fokusa javnosti kako bi očuvao dugotrajnu karijeru.

Leonardo DiCaprio (51), jedan od najpoznatijih glumaca na svijetu, proglašen je "Zabavljačem godine" prema izboru magazina TIME. No unatoč slavi koju je stekao već u ranim dvadesetima nakon uloge u filmskom megahitu "Titanic", DiCaprio priznaje da bi najradije nestao iz javnosti.

"To je ravnoteža koju pokušavam održati cijeli svoj odrasli život, i još uvijek nisam stručnjak za to. Moja jednostavna filozofija je – pojavi se samo kad imaš što reći ili pokazati. U suprotnom, nestani koliko god možeš", rekao je.

Kako kaže, od samih početaka karijere pitao se: "Kako da imam dugu karijeru? Volim ovo što radim, a čini mi se da je najbolji način da potraje – maknuti se ljudima s očiju."

Zato ga rijetko viđamo u javnosti bez kape i maske, koje su postale njegov zaštitni znak još od pandemije. Čak ni na raskošnim događanjima, poput vjenčanja Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez, nije se odrekao svog omiljenog rekvizita – šešira duboko navučenog preko lica.

No kada je riječ o promociji njegovih filmova, DiCaprio ipak ostavi šešir i masku po strani.

Slavu je stekao još 1997. ulogom Jacka Dawsona u "Titanicu", no popularnost tog razmjera doživio je kao šok.

"Prije Titanica nisam imao pojma što sve dolazi s time. Svi su mi govorili: 'To je najveći film ikad', a ja nisam razumio što to znači", prisjetio se u jednom ranijem intervjuu.

Iako izbjegava reflektore kad god može, DiCaprio je i dalje jedan od najutjecajnijih glumaca Hollywooda, i dokaz da se karijera može graditi i tišinom.

