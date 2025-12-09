Naš Marino odradio drugu probu u Gruziji, sve je spremno za Dječji Eurosong!

Marino Vrgoč odradio je drugu tehničku probu za Dječji Eurosong, koji se održava u Tbilisiju.

U subotu 13. prosinca u gruzijskom glavnom gradu Tbilisiju održat će se 23. izdanje Dječjeg Eurosonga, na kojem će poslije 11 godina nastupati i Hrvatska. Nas će u tamošnjoj Gimnastičkoj palači predstavljati Pločanin Marino Vrgoč s pjesmom "Snovi".

Učenik četvrtog razreda, koji je pobijedio na jednom dječjem showu, u utorak je odradio drugu tehničku probu kako bi se ispravile eventualne greške s prve probe prije generalne probe.

Galerija 6 6 6 6 6

Marino Vrgoč - 4 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Marino Vrgoč - 3 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Marino Vrgoč - 2 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Marko Bošnjak nakon mjeseci šutnje otkrio gdje trenutačno živi i što radi

Osim što se priprema za veliki nastup, Marino je prisustvovao ceremoniji otvorenja Dječjeg Eurosonga, na kojoj se zabavio uz natjecatelje iz još 17 zemalja.

Marino Vrgoč Foto: Damir Krajac / CROPIX

Marino Vrgoč Foto: Tonci Plazibat / CROPIX

Kako će se izabrati pobjednik Dječjeg Eurosonga? Prvo će se pročitati bodovi žirija iz 18 zemalja, nakon čega će se pročitati glasovi publike s online glasanja, i to prema sustavu kakav je na Dori - postotak glasova množi se s ukupnim brojem bodova. To znači da, ako je ukupan broj bodova koji publika dijeli 1044, a Marino dobije 7 % ukupnog broja glasova, to se pretvara u 73 boda od publike.

Marino Vrgoč - 3 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

I Hrvati će imati priliku glasati za Marina na Dječjem Eurosongu putem internetske stranice jesc.tv od petka 12. prosinca u 21:00 sat do subote u 16:59, kada počinje show, pa još 15-ak minuta tijekom finala, tijekom kojeg mu se maksimalno mogu dati dva glasa.

Prijenos će se moći pratiti putem televizijskih kanala i službene stranice na YouTubeu. Poveznica za prijenos uživo, koji već je zakazan za 17:00 sati, je OVDJE.

Marino će nastupati pod rednim brojem tri, a više o tome pročitajte OVDJE.

Marino nije jedini izvođač kojeg je hrvatska publika imala prilike upoznati. Tko je makedonska predstavnica Nela Mancheska, pročitajte OVDJE.

Svih hrvatskih predstavnika se prisjetite OVDJE.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Ma tko bi rekao da joj je 45 godina i da je nedavno rodila?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Misica Laura na prvom eventu poslije povratka sa svjetskog izbora, sve je zasjenila svojom pojavom!

Pogledaji ovo Celebrity Supruga glumice iz omiljenih komedija je trudna: ''Najradosnija vijest''

Pogledaji ovo Celebrity Pjevač tragično preminuo: "Nema riječi za ovakav gubitak''