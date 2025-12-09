Misica Laura na prvom eventu poslije povratka sa svjetskog izbora, sve je zasjenila svojom pojavom!

Miss Universe Laura Gnjatović je bila na jednoj božićnoj zabavi, gdje se dobro zabavljala.

Proteklog je vikenda opatijski Keight Hotel odisao elegancijom i glamurom. Uz prekrasan ambijent te isto takvo uređenje, ali i posebnu atmosferu – riječki je portal Extravagant blagdanskim partijem obilježio uspješnu godinu.

Brojni uzvanici, među kojima i mnogi influenceri te lica iz svijeta mode, zabave i medicine, poput dizajnera Juraja Zigmana, Miss Universe Laure Gnjatović, kojoj je ovo jedan od prvih događanja nakon povratka iz Tajlanda, gdje je sudjelovala na svjetskom izboru i bivše Kraljice svijeta Danijele Gračan, uživali su u večeri koja je ovo blagdansko razdoblje obilježila na najljepši mogući način.

Laura Gnjatović - 3 Foto: Extravagant/PR

Laura Gnjatović - 5 Foto: Extravagant/PR

Laura Gnjatović - 1 Foto: Extravagant/PR

Lijepa Zadranka s dubrovačkom adresom fotografirala se ispred zida za slikanje u kratkoj crnoj haljini, a kako se moglo vidjeti prema atmosferi, Gnjatović se dobro zabavila.

Laura Gnjatović - 11 Foto: Igor Soban/PIXSELL

Laura Gnjatović Foto: Laura Gnjatović/Instagram

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske Foto: Instagram

Na ovoj večeri ljepote, brojni su kozmetički majstori predstavili svoje novitete i najprodavanije proizvode. Posebna je pozornost posvećena meniju i vinima jedne vinarije, a sve je oduševio i prigodan goodie bag u Shiny stuff vrećici sa sponzorskim proizvodima.

