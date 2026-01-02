Naš influencerski par ima veliku vijest nakon bajkovitog vjenčanja: "Naš komad sreće!"

Ismael i Martina Hadžić objavili su kako su pronašli mjesto gdje planiraju graditi dom i obiteljsku budućnost.

Martina Hadžić i njezin suprug, influencer Ismael Hadžić, podijelili su s pratiteljima na Instagramu jedan od najvažnijih koraka u svom zajedničkom životu.

Naime, pronašli su zemljište na kojem planiraju graditi svoj dom iz snova.

Martina Filić, Ismael Hadžić Foto: Instagram

Uz fotografiju s parcele, uz zagrljaje i osmijehe, napisali su: "Naš komad zemlje . naš komad sreće! Našli smo svoje mjesto gdje ćemo stvarati obitelj, dom, uspomene i životinjsko carstvo."

Ova iskrena i emotivna objava oduševila je njihove pratitelje, koji su im u komentarima uputili brojne čestitke i riječi podrške.

Martina Hadžić, Ismael Hadžić Foto: Instagram

Podsjećamo, Ismael i Martina u listopadu su svoju ljubav okrunili brakom.

Prizori s njihova vjenčanja u trenu su se proširili društvenim mrežama, a više detalja pogledajte OVDJE.

