Naš influencerski par ima veliku vijest nakon bajkovitog vjenčanja: "Naš komad sreće!"

Ismael i Martina Hadžić objavili su kako su pronašli mjesto gdje planiraju graditi dom i obiteljsku budućnost.
Naime, pronašli su zemljište na kojem planiraju graditi svoj dom iz snova.
Martina Filić, Ismael Hadžić Foto: Instagram
Uz fotografiju s parcele, uz zagrljaje i osmijehe, napisali su: "Naš komad zemlje . naš komad sreće! Našli smo svoje mjesto gdje ćemo stvarati obitelj, dom, uspomene i životinjsko carstvo."
Ova iskrena i emotivna objava oduševila je njihove pratitelje, koji su im u komentarima uputili brojne čestitke i riječi podrške.
Podsjećamo, Ismael i Martina u listopadu su svoju ljubav okrunili brakom.
Prizori s njihova vjenčanja u trenu su se proširili društvenim mrežama, a više detalja pogledajte OVDJE.
