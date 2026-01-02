Bombastično izdanje s čipkom Meri Goldašić raspametilo pratitelje: "Brutalna od glave do pete!"

Meri Goldašić na društvenim je mrežama objavila fotografije novogodišnjeg izdanja, a njezini pratitelji imali su samo riječi hvale.

Naša influencerica Meri Golašić u Novu je godinu ušla u velikom stilu i, kao i obično, privukla sve poglede izdanjem kojim se pohvalila na Instagramu.

Crna, kratka haljina s čipkastim detaljima savršeno je naglasila njezinu figuru, dok je bombastičan dekolte bio u prvom planu.

Elegantnu, ali odvažnu kombinaciju upotpunila je visokim crnim salonkama, raskošnim naušnicama i sofisticiranom frizurom.

''U 2026. vam želim da vas život iznenadi samo lijepim stvarima. Želim vam puno dobrih i pametnih odluka, ali i onih glupih, samo u dobroj ekipi. Čuvajte se (i gazite sve što stane na put vašoj sreći i zdravlju!) Sretna Nova godina, lutke moje!'', napisala je Meri uz fotke, koje je objavila na Instagramu.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Njezini pratitelji odmah su joj objavu zatrpali brojnim čestitkama i komplimentima.

Meri Goldašić Foto: Instagram

''Seksi'', ''Lutka'', ''Izgledaš božanstveno'', ''Najljepša si Meri. Sretna ti 2026. godina'', ''Sve si ljepša'', ''Predivna žena'', ''Ženo, svaka čast'', ''Presavršena haljina, ti, ma sve je wow'', ''Ti si za mene savršena, predivna žena'', ''Brutalna si od glave do pete, najzgodnija Hrvatica'', ''Bomba'', ''Ova žena kida'', dio je komentara s društvenih mreža.

Naša influencerica nedavno je progovorila i o izazovima nakon razvoda. Više o tome pisali smo OVDJE.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri Goldašić - 3 Foto: Meri Goldašić/Instagram

Meri Goldašić Foto: Instagram

