Meri Goldašić progovorila o izazovima nakon razvoda: "Ovo što ću sada reći..."

Meri Goldašić iskreno je progovorila o boli razdvojenosti od djece tijekom blagdana nakon razvoda, poručivši svima u sličnoj situaciji: "Niste same."

Naša influencerica Meri Goldašić na Instagramu se javila u obliku video i ispričala izazove s kojima se nosi nakon razvoda.

Kako navodi, najteže joj pada razdvojenost od djece tijekom blagdana, a mi u nastavku donosimo u cjelosti njezino stajalište na tu temu.

"Ovo što ću sad ispričati malo je tricky, ali već sam jednom snimala video na tu temu prije par godina i tada sam shvatila da je to više nego potrebno, jer je dosta nišna tema. A to su Božić, odnosno blagdani bez djece.

Dakle, nakon razvoda, barem je u mom slučaju tako, dogovoriš se s partnerom da jedne blagdane djeca provode s njim, a druge s tobom. Tako da oboje imamo dio blagdana s djecom. Neki dijele Badnjak i Božić, ali mi imamo cijele blagdane: jedne godine su djeca za Badnjak i Božić kod tate, druge godine kod mame.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Kad sam ja bila mala i kad su se moji roditelji razveli, ja sam svaki Badnjak i Božić provodila kod tate jer sam živjela s mamom, a tata je živio daleko. Nisam ga viđala često tijekom godine pa je to tada imalo smisla.

Koliko god je grozno biti sam na Božić, neki dan sam čula jedan super pristup tome, od prijatelja kojem sam se žalila. Rekao mi je: sjeti se samohranih majki koje imaju jedno, dvoje, troje djece i koje ne mogu nikamo same, koje ne mogu uhvatiti ni jedan dan za sebe – a svima nam je to potrebno. Probaj ovu situaciju iskoristiti za sebe.

Meri Goldašić - 6 Foto: Meri Goldašić/Instagram

Naravno, realnost je da nemam što raditi. Večer na kauču, čekam da prođe i da mi se klinci vrate. Ali želim vam reći – niste same.

Meni se ove godine potrefilo da se još jedna prijateljica razvela i da smo Badnjak i Božić provele zajedno. I to nam je bilo puno lakše. Znam da sam ja nazvala svoje klince na videopoziv ujutro, kad su oni otišli, i odradila svoje prvo plakanje. Nju sam nazvala popodne, kad su njezina djeca otišla, javila mi se doslovno u suzama. Samo sam joj rekla: sjedaj u auto i dolazi.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Provele smo Badnjak u gradu, otprilike od dva do pet. Nismo pile, ništa posebno, samo smo šetale, družile se malo s ljudima, s grupicama prijatelja i prijateljica. Onda smo se odmorile, navečer malo izašle van. Danas smo premorene cijeli dan, ali nam je mrvicu lakše jer imamo jedna drugu.

Iskreno, da toga nije bilo, ja ne znam… u ovom moru Instagram obiteljskih objava i televizijskih božićnih filmova, ja bih jebeno potonula u depresiju.

Ovo je jedan dan u godini koji ćemo, nadam se, izgurati."

