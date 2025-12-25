Ivana Kovač na misi je svaki dan: ''Važno je da odem i da primim Tijelo Kristovo, tu je njegova snaga''

Naš Davor Garić s Ivanom Kovač razgovarao je o Božiću, blgdanima, obitelji i svemu onome što je našoj pjevačici važno u životu.

U dnevnom boravku našeg IN magazina našla se pjevačica Ivana Kovač koja zaista živi, pjeva i diše vjeru.

Što za nju znači Božić?

''Rođenje Kralja Isusa Krista''.

Lijepo je to opjevala u svojoj pjesmi Čuvaj Bože familiju.

''Svima je važna familija. To je ona osnova života. Kad si mlad, onda si mlad i lud, onda si svuda, ali kad dođe taj jedan period kad dobiješ dijete onda vidiš da je to stvarno centar svega'', govori Ivana.

Ivana je svoj si mir i utočište pronašla u vjeri!

''Puno mi znači! Kako mi padamo često i emotivno, svatko ima svoje brige, svatko ima svoje breme u životu, onda u tim momentima okreneš sveto pismo, onda ti dolaze riječi utjehe, istina i Božje obećanje, i to je ta utjeha jer kaže Isus – Ja sam istina, put i život i moja riječ će vas osloboditi'', govori Ivana.

A kako izgleda njihovo okupljanje oko blagdanskog stola? Imaju li neki ritual?

''Pa nemamo. Evo, to je možda nekome razočaravajuće!''.

''Tata je dolje, mama je u Splitu… Jako dugo nismo imali to što se tiče moje mame i tate, ali smo s Eleninim tatom i njegovom mamom i tatom, smo uvijek tu i to je uvijek puna kuća ljudi. Pogotovo za djecu''.

Tko je zadužen za kolače, tko za bakalar?

''Baka! Radi tisuće i tisuće vrsta kolača koji se jedu kasnije danima''.

A što Ivana voli raditi? Je li onaj tip koji se voli umoriti i stati malo na loptu?

''Ja volim da napravim ono što mi se kaže! Hahaha… ''Aha, ovdje ima previše posla! Recite mi šta trabam radit!''

Nekako nam se oko Božića sve vrti oko hrane, oko poklona, ali uspije li uhvatiti onaj jedan trenutak barem da razmisli koji je cilj i poanta?

''To nije jedan momenat, to je meni u glavi od 0 do 24''.

Kako izgledaju ti trenutci?

''To jedino stvarno možeš kroz molitvu i možeš kroz crkvu. Kad imaš ti svoju želju i potrebu približit se Bogu kroz Božju riječ, onda stvarno shvatiš koja je bit Božića. Ja sam na misi svaki dan!''.

Pretpostavljamo da kad izađe s mise uvijek ima neku novu spoznaju!

''Ja kad idem na misu ja sam vrlo svjesna da ja primam živog Boga. Ja kad izlazim s mise ''OK, ja sam primila živog Boga! Ja sam sad svjetlo na gori koje se ne može sakrit!'' Ja ne odlazim na misu tek toliko, šta ću onda ić!?''.

Pridruži li joj se netko?

''Ne, nekad prijateljica, meni je bitno da ja idem. Ne mora nitko bit sa mnom, meni je samo važno da ja odem i da primim tijelo Kristovo. Tu je sva njegova snaga!''

Kad je bio taj trenutak kad je shvatila ''Aha, tu je živi Bog s kojim želim živjeti!''?

''Bio je jedan momenat i ja to stvarno još uvijek ne mogu ispričat. Ljudi koji to nisu prošli, ne mogu to shvatit. To je bilo nešto wow…''.

To je za nju bilo preintimno?

''Da, to je nešto za što nema sumnje!''.

Ima li neku poruku ili savjet za sve?

''Pa samo da si daju šansu. Dajte si šansu! Bog uvijek zove svakog, ali dajte si šansu da ga upoznate. Jer kad njega upoznate…''., govori emotivna Ivana.

''Da, kreće me… Kad njega upoznate, sve drugo vam je piccolino, piccolino''.

Može se reći da je Ivani život i bolji i ljepši od tog trenutka! I ispunjeniji!

''Od kad sam njega upoznala, život mi je sve samo ne ono što je bio prije. Napravit ćeš sve samo da ga ne izgubiš! Na sve si spreman samo da njega ne izgubiš!''.

