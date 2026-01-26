Naši fotografi snimili su Verona Načinovića u intimnim trenucima s lijepom plavušom, a poznato je i tko je ona.
Nakon važne pobjede nad Švicarskom naši rukometaši nisu slavili samo na terenu – prava emocija rasplamsala se tek kada su se susreli sa svojim najmilijima.3 vijesti o kojima se priča iznenadit ćete se! Ovo su svjetske zvijezde za koje niste znali da su izrazito niskog rasta! ''u samom srcu grada'' Naš zgodni glumac zbog ljubavi se odselio iz Hrvatske: ''Napokon sam našao savršeno okruženje'' uhvaćeni zajedno Naš najzgodniji rukometaš u vezi je s lijepom Riječankom koja je dobro poznata u svijetu sporta
Posebnu pažnju privukao je 25-godišnji Veron Načinović, koji je nakon utakmice snimljen u društvu atraktivne plavuše koja je nosila dres naše reprezentacije, a evo tko je ona.
Veron Načinović Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Pogledaji ovo Celebrity Potvrdila šuškanja o novoj ljubavi? Video naše influencerice izazvao lavinu reakcija
Riječ je o Emi Kajić, 29-godišnjoj gimnastičarki iz Rijeke i bivšoj hrvatskoj reprezentativki.
Veron Načinović Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Iako se proslavila na brojnim natjecanjima, 2019. godine odlučila je zaključiti svoju natjecateljsku karijeru. Također, zna se i da je studirala na Kineziološkom fakultetu u Splitu.
Ema Kajić Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL
Pogledaji ovo Celebrity U 27. godini preminula tiktokerica, svoju borbu s bolesti dijelila je na društvenim mrežama
Poznato je da je par već neko vrijeme zajedno, ali svoj privatni život drže podalje od javnosti.
Veron Načinović Foto: Cropix
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Otkriveno tko je nova partnerica našeg rukometnog izbornika, poznato je i čime se bavi
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kolinda pokazala što se događalo na brodu nakon prolaska najopasnijim mjestom u oceanu
Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li čije su kćeri ove lijepe blizanke? Otac im je jedna od najvećih sportskih legendi