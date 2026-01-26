Naš najzgodniji rukometaš u vezi je s lijepom Riječankom koja je dobro poznata u svijetu sporta

Naši fotografi snimili su Verona Načinovića u intimnim trenucima s lijepom plavušom, a poznato je i tko je ona.

Nakon važne pobjede nad Švicarskom naši rukometaši nisu slavili samo na terenu – prava emocija rasplamsala se tek kada su se susreli sa svojim najmilijima.

Posebnu pažnju privukao je 25-godišnji Veron Načinović, koji je nakon utakmice snimljen u društvu atraktivne plavuše koja je nosila dres naše reprezentacije, a evo tko je ona.

Riječ je o Emi Kajić, 29-godišnjoj gimnastičarki iz Rijeke i bivšoj hrvatskoj reprezentativki.

Iako se proslavila na brojnim natjecanjima, 2019. godine odlučila je zaključiti svoju natjecateljsku karijeru. Također, zna se i da je studirala na Kineziološkom fakultetu u Splitu.

Poznato je da je par već neko vrijeme zajedno, ali svoj privatni život drže podalje od javnosti.

