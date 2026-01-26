Otkriveno tko je nova partnerica našeg rukometnog izbornika, poznato je i čime se bavi

Dagur Sigurdsson i ranije je punio medijske stupce svojim ljubavnim životom, a sada je ponovno u fokusu javnosti.

Nakon pobjede Hrvatske protiv Švicarske na Europskom rukometnom prvenstvu, izbornik Dagur Sigurdsson našao se u fokusu javnosti.

Fotografi su su ga snimile u zagrljaju s tajanstvenom ženom, a sada je otkriven i njezin identitet.

Dagur Sigurdsson s tajanstvenom ženom Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Naime, riječ je o samozatajnoj Islanđanki Asi Ingi Thorsteindottir, piše Net.hr. Prema izvoru za isti mediju, par je nedavno započeo ljubavnu vezu, a ovo je njihov prvi javni istup.

Dagur Sigurdsson s tajanstvenom ženom Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ona svoj privatan život druži podalje od javnosti te je njezin profil na Instagramu zaključan. Ipak, njezin Facebook profil otkriva nešto više o njoj - velika je zaljubljenica u prirodu.

Prema podacima s LinkedIna, uspješna je poslovna žena i direktorica islandske kompanije specijalizirane za zaštitu na radu i dobrobit zaposlenika.

Dagur Sigurdsson s tajanstvenom ženom Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ljubavni život našeg izbornika i ranije je bio pod povečalom, a detalje doznajte OVDJE.

Dagur Sigurdsson - 3 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

