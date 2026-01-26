Preslatki trenuci: Pogledajte kako su naši rukometaši sa svojim najbližima proslavili veliki uspjeh

Nakon pobjede nad Švicarskom, hrvatski rukometaši slavlje su nastavili u Malmöu – u društvu obitelji, partnerica i najbližih koji su ih bodrili s tribina.

Nakon pobjede protiv Švicarske na Europskom prvenstvu u rukometu, hrvatski reprezentativci nisu slavili sami – na tribinama su ih dočekali njihovi najbliži, a fotografi su zabilježili niz emotivnih trenutaka.

Kapetana Ivana Martinovića nakon utakmice dočekala je supruga Miriam, a snimljen je i njihov nježni poljubac.

Ivan Martinović Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U bliskim trenucima sa svojima najbližima snimljeni su i Zvonimir Srna te Veron Načinović.

Veron Načinović Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Veron Načinović Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zvonimir Srna Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zvonimir Srna Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zvonimir Srna Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

I naš rukometni izbornik nakon utakmice snimljen je u zagrjalju misteriozne dame. Više pročitajte OVDJE.

Tko su hrvatske rukometne WAGsice? Ljepotice su našim su rukometašima najveća podrška, a više o tome pisali smo OVDJE.

