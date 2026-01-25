Ovo su svjetske zvijezde za koje niste znali da su izrazito niskog rasta!

Iako su nižeg rasta, brojne svjetske zvijezde uz pomoć visokih potpetica stvaraju iluziju visine i samopouzdanja na crvenom tepihu.

Iako visoke potpetice većini žena predstavljaju modni izazov, za mnoge slavne dame one su svakodnevni saveznik, osobito kad treba stvoriti iluziju visine. Biti niskog rasta u svijetu showbusinessa znači posegnuti za stiletto platformama i tankim potpeticama koje ne samo da produljuju figuru, već i jačaju scenski nastup, prisutnost i samopouzdanje.

Stilistica Lisa Talbot za Daily Mail je otkrila kako slavne A-listerice koriste visoke pete kao svoj skriveni adut te koliko se njihove stvarne visine razlikuju od onih koje vidimo na crvenim tepisima i pozornicama.

"Pete mijenjaju držanje i proporcije. Podižući petu, list postaje naglašeniji i noga odmah izgleda duža i vitkija. Špicasti vrh i tanka peta dodatno izdužuju liniju tijela", objašnjava Talbot.

U nastavku donosimo popis slavnih koje redovito "varaju" centimetre.

Jennifer Lopez

Stvarna visina: 165 cm

Visina u petama: 183 cm

Pogledaji ovo Celebrity Koja uživancija na Tajlandu! Boris Rogoznica od sreće zaplesao ispod slapa

"Rijetko je viđamo bez potpetica – obožava platforme i vrtoglave štikle koje produljuju noge i naglašavaju njezinu figuru i glamur", kaže Lisa.

Jennifer Lopez - 5 Foto: Afp

Lady Gaga

Stvarna visina: 155 cm

Visina u petama: 167 cm

"Njezine pete su performans same po sebi. Koristi ekstremne modele koji joj doslovno dižu scensku prisutnost."

Lady Gaga na turneji 2010. Foto: Profimedia

Nicki Minaj

Stvarna visina: 160 cm

Visina u petama: 173 cm

"Uvijek bira efektne potpetice s platformama – visinu koristi kao dodatak svom snažnom imidžu."

Nicki Minaj i Kenneth Zoo Petty (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Charli XCX

Stvarna visina: 160 cm

Visina u petama: 170 cm

"Preferira robusne potpetice koje odgovaraju njezinom edgy stilu i daju joj visinu bez previše formalnosti."

Charli XCX - 2 Foto: Profimedia

Kylie Minogue

Stvarna visina: 152 cm

Visina u petama: 165 cm

"Vješto koristi štikle kako bi stvorila efekt skulpturalne siluete i samopouzdanja."

Kylie Minogue (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Victoria Beckham

Stvarna visina: 163 cm

Visina u petama: 175 cm

"Poznata po tankim stiletto petama i špicastim vrhovima koje savršeno produžuju noge i odišu moći."

Victoria Beckham - 8 Foto: Profimedia

Helena Bonham Carter

Stvarna visina: 157 cm

Visina u petama: 170 cm

"Voli ekscentrične platforme koje odražavaju njezinu teatralnost i osobni stil."

Helena Bonham Carter (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Kim Kardashian

Stvarna visina: 160 cm

Visina u petama: 173 cm

"Poseže za nude i prozirnim modelima kako bi optički produljila noge i uravnotežila svoje obline."

Kim Kardashian - 4 Foto: Afp

Ariana Grande

Stvarna visina: 152 cm

Visina u petama: 162 cm

"Njene štikle su neizostavan dio njezina pop izgleda – podižu je fizički i stilski."

Ariana Grande - 4 Foto: Afp

Sheridan Smith

Stvarna visina: 157 cm

Visina u petama: 167 cm

Pogledaji ovo Celebrity Znate li koji rođendan bi Toše Proeski proslavio na današnji dan?

"Drži se klasičnih, nosivih modela koji su udobni i elegantno produžuju liniju noge."

Sheridan Smith Foto: Profimedia

Sabrina Carpenter

Stvarna visina: 149 cm

Visina u petama: 162 cm

"Visoke platforme su joj saveznik – čine je višom, izražajnijom i sigurnijom na sceni."

Sabrina Carpenter - 1 Foto: Profimedia

Sydney Sweeney

Stvarna visina: 160 cm

Visina u petama: 170 cm

"Birajući elegantne sandale s potpeticom, uspješno ističe ženstvenost i dodaje visinu bez dominacije", zaključuje Lisa.

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Velikim izrezom na dekolteu riskirala je modnu katastrofa koja se umalo dogodila

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte trenutak kada je Jelena Rozga zapjevala usred Rima uz uličnog svirača!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Celebrity obitelj koja ne silazi s naslovnica: Jesi li pravi fan Beckhamovih?