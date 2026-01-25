Ovo su svjetske zvijezde za koje niste znali da su izrazito niskog rasta!

Iako su nižeg rasta, brojne svjetske zvijezde uz pomoć visokih potpetica stvaraju iluziju visine i samopouzdanja na crvenom tepihu.
Iako visoke potpetice većini žena predstavljaju modni izazov, za mnoge slavne dame one su svakodnevni saveznik, osobito kad treba stvoriti iluziju visine. Biti niskog rasta u svijetu showbusinessa znači posegnuti za stiletto platformama i tankim potpeticama koje ne samo da produljuju figuru, već i jačaju scenski nastup, prisutnost i samopouzdanje.
Stilistica Lisa Talbot za Daily Mail je otkrila kako slavne A-listerice koriste visoke pete kao svoj skriveni adut te koliko se njihove stvarne visine razlikuju od onih koje vidimo na crvenim tepisima i pozornicama.
"Pete mijenjaju držanje i proporcije. Podižući petu, list postaje naglašeniji i noga odmah izgleda duža i vitkija. Špicasti vrh i tanka peta dodatno izdužuju liniju tijela", objašnjava Talbot.
U nastavku donosimo popis slavnih koje redovito "varaju" centimetre.
Jennifer Lopez
Stvarna visina: 165 cm
Visina u petama: 183 cm
"Rijetko je viđamo bez potpetica – obožava platforme i vrtoglave štikle koje produljuju noge i naglašavaju njezinu figuru i glamur", kaže Lisa.
Jennifer Lopez - 5 Foto: Afp
Lady Gaga
Stvarna visina: 155 cm
Visina u petama: 167 cm
"Njezine pete su performans same po sebi. Koristi ekstremne modele koji joj doslovno dižu scensku prisutnost."
Lady Gaga na turneji 2010. Foto: Profimedia
Nicki Minaj
Stvarna visina: 160 cm
Visina u petama: 173 cm
"Uvijek bira efektne potpetice s platformama – visinu koristi kao dodatak svom snažnom imidžu."
Nicki Minaj i Kenneth Zoo Petty (Foto: Instagram) Foto: Instagram
Charli XCX
Stvarna visina: 160 cm
Visina u petama: 170 cm
"Preferira robusne potpetice koje odgovaraju njezinom edgy stilu i daju joj visinu bez previše formalnosti."
Charli XCX - 2 Foto: Profimedia
Kylie Minogue
Stvarna visina: 152 cm
Visina u petama: 165 cm
"Vješto koristi štikle kako bi stvorila efekt skulpturalne siluete i samopouzdanja."
Kylie Minogue (Foto: Instagram) Foto: Instagram
Victoria Beckham
Stvarna visina: 163 cm
Visina u petama: 175 cm
"Poznata po tankim stiletto petama i špicastim vrhovima koje savršeno produžuju noge i odišu moći."
Victoria Beckham - 8 Foto: Profimedia
Helena Bonham Carter
Stvarna visina: 157 cm
Visina u petama: 170 cm
"Voli ekscentrične platforme koje odražavaju njezinu teatralnost i osobni stil."
Helena Bonham Carter (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia
Kim Kardashian
Stvarna visina: 160 cm
Visina u petama: 173 cm
"Poseže za nude i prozirnim modelima kako bi optički produljila noge i uravnotežila svoje obline."
Kim Kardashian - 4 Foto: Afp
Ariana Grande
Stvarna visina: 152 cm
Visina u petama: 162 cm
"Njene štikle su neizostavan dio njezina pop izgleda – podižu je fizički i stilski."
Ariana Grande - 4 Foto: Afp
Sheridan Smith
Stvarna visina: 157 cm
Visina u petama: 167 cm
"Drži se klasičnih, nosivih modela koji su udobni i elegantno produžuju liniju noge."
Sheridan Smith Foto: Profimedia
Sabrina Carpenter
Stvarna visina: 149 cm
Visina u petama: 162 cm
"Visoke platforme su joj saveznik – čine je višom, izražajnijom i sigurnijom na sceni."
Sabrina Carpenter - 1 Foto: Profimedia
Sydney Sweeney
Stvarna visina: 160 cm
Visina u petama: 170 cm
"Birajući elegantne sandale s potpeticom, uspješno ističe ženstvenost i dodaje visinu bez dominacije", zaključuje Lisa.
Sydney Sweeney Foto: Profimedia
