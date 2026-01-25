Velikim izrezom na dekolteu riskirala je modnu katastrofa koja se umalo dogodila

Brooks Nader plijenila je poglede u Los Angelesu odvažnim izdanjem s crnim bodijem i otkrivenim leđima.

Američki model i reality zvijezda Brooks Nader ponovno je plijenila poglede, ovoga puta pri dolasku u slavni hotel Chateau Marmont u Los Angelesu.

Galerija 25 25 25 25 25

U društvu prijateljice, Brooks je stigla u efektnom izdanju koje je savršeno spojilo glamur i odvažnost.

Za večernji izlazak odabrala je crni bodi s dubokim dekolteom i otkrivenim leđima, koji je uskladila s oversized trapericama i krznenim detaljima, unatoč nižim temperaturama.

Brooks Nader Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Spektakl Buč Kesidija u Areni: Iznenađenje večeri bila je i naša pjevačica koja ljubi jednog člana benda

Elegantne crne štikle i opuštene kovrče dodatno su naglasile dojam ležerne sofisticiranosti. Njezina prijateljica zablistala je u crnom sakou kao mini haljini, uz prozirne crne najlonke i klasične salonke, čineći ovaj duo jednim od najelegantnijih prizora večeri.

Brooks Nader Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Preporuke Novi domaći triler o svjedokinji zločina izazvao veliko zanimanje u Zagrebu

Fotografi su ih uhvatili prilikom dolaska, a modni stručnjaci već komentiraju kako Brooks i ovoga puta potvrđuje svoj status it-djevojke modne scene, koja bez greške spaja trendove s vlastitim stilskim potpisom.

Brooks Nader - 4 Foto: Profimedia

Brooks Nader Foto: Profimedia

Inače, Brooks se nedavno vratila prirodnom izgledu nakon brojnih zahvata, a detalje pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte trenutak kada je Jelena Rozga zapjevala usred Rima uz uličnog svirača!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Neda Ukraden posebnim povodom pokazala svoje unuke: "Bakino najveće blago!"

Pogledaji ovo Celebrity Znate li koji rođendan bi Toše Proeski proslavio na današnji dan?