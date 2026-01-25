Pretraži
imao je tragičnu sudbinu

Znate li koji rođendan bi Toše Proeski proslavio na današnji dan?

Piše I.G., Danas @ 14:41 Celebrity komentari
Toše Proeski Toše Proeski Foto: Davor Pongracic/Cropix

Toše Proeski tragično je preminuo sa samo 26 godina, a sada bi slavio 45. rođendan.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Brooks Nader plijenila je poglede u Los Angelesu odvažnim izdanjem
kraljica bikinija
Velikim izrezom na dekolteu riskirala je modnu katastrofa koja se umalo dogodila
Jelena Rozga zapjevala je na ulicama Rima
oduševila pratitelje
Pogledajte trenutak kada je Jelena Rozga zapjevala usred Rima uz uličnog svirača!
Neda Ukraden posebnim povodom pokazala svoje unuke
"Učinili su me..."
Neda Ukraden posebnim povodom pokazala svoje unuke: "Bakino najveće blago!"
Znate li koji rođendan bi Toše Proeski proslavio na današnji dan?
imao je tragičnu sudbinu
Znate li koji rođendan bi Toše Proeski proslavio na današnji dan?
Buč Kesidijev spektakularni trijumf u zagrebačkoj Areni
ispisali povijest
Spektakl Buč Kesidija u Areni: Iznenađenje večeri bila je i naša pjevačica koja ljubi jednog člana benda
Marko Braić otkrio da u Barceloni živi s djevojkom
''u samom srcu grada''
Naš zgodni glumac zbog ljubavi se odselio iz Hrvatske: ''Napokon sam našao savršeno okruženje''
Dalibor Brun bio je u braku sa samozatajnom Jagodom
ljubav iz mladosti
Naš glazbeni velikan više od 50 godina volio je jednu ženu, evo koja je bila tajna njihova braka
Ljubavna priča Goldie Hawn i Kurta Russella
40 godina zajedno
Nisu se zaljubili na prvi pogled, ali sudbina ih je spojila kada je bilo pravo vrijeme
Tko je libanonska pjevačica kojoj su u pola godine preminula dva sina?
glas je nacije
Nezamisliva bol jedne žene: Tko je pjevačica kojoj su u pola godine preminula dva sina?
Ognjen Amidžić dobio je kćer
50 mu je godina
Srpski voditelj dobio dijete s kolegicom koju je zaveo nakon razvoda, ispunila mu se velika želja
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Kobre provode akciju na hrvatskim cestama, ovi vozači su na meti: "Prvi vikend smo ispisali kazne u iznosu od sto tisuća eura"
elitna jedinica
Kobre provode veliku akciju na hrvatskim cestama, ovi vozači su na meti: "Prvi vikend smo ispisali kazne u iznosu od sto tisuća eura"
Teške prometne nesreće na hrvatskim cestama: Jedna osoba poginula u tunelu, druga u prevrtanju automobila
smrt i u tunelu
FOTO Prizori užasa na sjeveru Hrvatske: Sletio s ceste, zabio se u betonski most i poginuo
Dvanestogodišnjak podlegao ozljedama nakon napada morskog psa
Obitelj poslala poruku
Nico Antic (12) preminuo nakon napada morskog psa: "Ovo javljamo slomljenog srca, bio je pun života"
show
Marko Braić otkrio da u Barceloni živi s djevojkom
''u samom srcu grada''
Naš zgodni glumac zbog ljubavi se odselio iz Hrvatske: ''Napokon sam našao savršeno okruženje''
Dalibor Brun bio je u braku sa samozatajnom Jagodom
ljubav iz mladosti
Naš glazbeni velikan više od 50 godina volio je jednu ženu, evo koja je bila tajna njihova braka
Ljubavna priča Goldie Hawn i Kurta Russella
40 godina zajedno
Nisu se zaljubili na prvi pogled, ali sudbina ih je spojila kada je bilo pravo vrijeme
zdravlje
3 namirnice koje mogu potajno povećati rizik od raka, prema nutricionistima
Oprez!
3 namirnice koje mogu potajno povećati rizik od raka, prema nutricionistima
Ljudi su čekali godinama: Lijek za mršavljenje sada dolazi kao tableta!
Mršavljenje bez injekcije
Ljudi su čekali godinama: Lijek za mršavljenje sada dolazi kao tableta!
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
zabava
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Zanimljivo
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Začuli buku s plafona, a onda doživjeli šok kad su otkrili uzrok
Iznenađenje!
Začuli buku s plafona, a onda doživjeli šok kad su otkrili uzrok
Znate li ono što drugi zaboravljaju? Ovaj kviz je pravi test za kvizaše
Pokažite što znate!
Znate li ono što drugi zaboravljaju? Ovaj kviz je pravi test za kvizaše
tech
Jeste li i vi dobili ovakvu poruku u svoj inbox? Evo što trebate napraviti
Razmislite prije klikanja
Jeste li i vi dobili ovakvu poruku u svoj inbox? Evo što trebate napraviti
Koliko će dugo roditelji živjeti? Odgovor se skriva u broju djece koju imaju
Finska studija daje zanimljive podatke
Koliko će dugo roditelji živjeti? Odgovor se skriva u broju djece koju imaju
Tanji od ljudske kose, a snažan poput računala: Kineski znanstvenici razvili novu vrstu čipova koji bi mogli promijeniti svijet
Radili na tome više od 10 godina
Tanji od ljudske kose, a snažan poput računala: Kineski znanstvenici razvili novu vrstu čipova koji bi mogli promijeniti svijet
sport
Zasjeda kod aerodroma: Torcida napala navijače Zvezde, privedene 93 osobe
Policija se oglasila
VIDEO Zasjeda kod aerodroma: Torcida napala navijače Zvezde, privedene 93 osobe
Hrvatski stožer na Euru pobjesnio nakon odluke EHF-a: "To nije normalno, to je bolesno!"
nije jasna odluka
Hrvatski stožer na Euru pobjesnio nakon odluke EHF-a: "To nije normalno, to je bolesno!"
VIDEO Turčin spektakularno nokautirao protivnika pa šokirao potezom izvan svakog fair playa
ČOVJEČE DRAGI, ČEMU TO!?
VIDEO Turčin spektakularno nokautirao protivnika pa šokirao potezom izvan svakog fair playa
tv
Izdaja koja se više ne može sakriti: Prošlost se vraća i prijeti svima u novim epizodama serije "Tajne prošlosti“
TAJNE PROŠLOSTI
Izdaja koja se više ne može sakriti: Prošlost se vraća i prijeti svima u novim epizodama serije "Tajne prošlosti“
Na Novu TV uskoro stiže nova turska serija "Crno more"
CRNO MORE
Na Novu TV uskoro stiže nova turska serija "Crno more"
Tajne prošlosti: Ne želi je primiti natrag u svoju kuću - kako će to objasniti kćerkama?
TAJNE PROŠLOSTI
Ne želi je primiti natrag u svoju kuću - kako će to objasniti kćerkama?
putovanja
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Tajna dugovječnosti?
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Na sat vremena od Zagreba: Topli izvor usred prirode u kojem se najljepše kupati zimi
Predivni Klevevž
Na sat vremena od Zagreba: Topli izvor usred prirode u kojem se najljepše kupati zimi
Stakleni most Ruyi u Kini
Na dva kata
Na 140 metara visine: Vijugavi stakleni most na čiji bi se vrh popeli samo najhrabriji
novac
Zaboravite Taylor Swift, turneja ove supergrupe donosi milijarde i pokreće američki gospodarski procvat
Događaj godine
Zaboravite Taylor Swift, turneja ove supergrupe donosi milijarde i pokreće američki gospodarski procvat
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
Prodaja dobra za JANAF
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Na vrhu Azija
Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
lifestyle
Što znači kada se pas protegne kad vas vidi?
I to ima razlog
Jeste li primijetili da se vaš pas protegne kada vas vidi, znate li što to znači?
Ulična moda Zagreb lakirane čizme s visokom potpeticom 2026.
Produžuju noge
S ovih čizama plavokose dame sa zagrebačke špice teško je skrenuti pogled, a savršen su par minici
Ljubavna poruka na tramvajskoj stanici u Zagrebu
Emotivno i hrabro
"Ne znam ti ime, ali volim te." Na zagrebačkoj tramvajskoj stanici ljubavna poruka kao iz filma
sve
Zasjeda kod aerodroma: Torcida napala navijače Zvezde, privedene 93 osobe
Policija se oglasila
VIDEO Zasjeda kod aerodroma: Torcida napala navijače Zvezde, privedene 93 osobe
Marko Braić otkrio da u Barceloni živi s djevojkom
''u samom srcu grada''
Naš zgodni glumac zbog ljubavi se odselio iz Hrvatske: ''Napokon sam našao savršeno okruženje''
Što znači kada se pas protegne kad vas vidi?
I to ima razlog
Jeste li primijetili da se vaš pas protegne kada vas vidi, znate li što to znači?
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene