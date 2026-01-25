Znate li koji rođendan bi Toše Proeski proslavio na današnji dan?

Toše Proeski tragično je preminuo sa samo 26 godina, a sada bi slavio 45. rođendan.

Svojeg omiljenog glazbenika, makedonskog slavuja Toše Proeskog, na današnji dan 25. siječnja prisjećaju se mnogi prijatelji, ali i obožavatelji diljem regije i šire.

Da sudbina nije zapisala drugačije, Toše bi slavio svoj 45. rođendan. Iako više nije ovdje, jer je nažalost prerano napustio ovaj život, sa svega 26. godina, njegova skromnost, humanost i veličina srca zauvijek će ostati urezana u pamćenje svakog od nas.

Toše je uvijek isticao kako je ljubav ono što treba pokretati ljude, a njegove riječi: "Ne želim da mi skidate kapu, samo želim da se ponosite mnome", i danas žive u svima onima koji su poznavali ovog velikog glazbenika, ali i onima koji nisu imali tu priliku.

Premda je za brojne obožavatelje Toše Proeskog vrijeme stalo 2007. godine, balkanski princ i dalje živi kroz svoje pjesme i djela, a jedna od njih je zasigurno i "Igra bez granica".

Podsjetimo, Toše je izgubio život 16. listopada 2007. u tragičnoj prometnoj nesreći nedaleko od Nove Gradiške.

Makedonski slavuj je već od malih nogu znao da je glazba njegova sudbina i u devedesetima je redovito nastupao na dječjim festivalima u svojoj zemlji, a već se tada vidjelo da će biti velika zvijezda.,

Kasnije je izgradio karijeru izvan granica današnje Sjeverne Makedonije i iza sebe je ostavio brojne hitove poput "Pratim te", "Čija si" i "Volim osmijeh tvoj", kroz koje će zauvijek biti među nama.

Ostat će upamćen i po svojem dobrotvornom radu. Dobio je nagradu Majke Terezije za brojne humanitarne nastupe, bio je UNICEF-ov ambasador dobre volje i pomagao je djeci, a njegova pjesma "This world" proglašena je himnom organizacije.

