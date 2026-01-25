Tko je mladić Ante koji svojim šarmom i pjesmama osvaja publiku na društvenim mrežama?

Ante Balen, producent Antene Zagreb i glazbenik, osvaja publiku iskrenim pjesmama na gitari i autentičnim nastupima na društvenim mrežama.

Ante Balen (23) jedno je od prepoznatljivih jutarnjih radijskih lica, producent i voditelj na Anteni Zagreb te glazbenik koji posljednjih mjeseci privlači sve više pažnje na društvenim mrežama.

Njegov dan počinje u zoru uz radijski mikrofon, a završava kasno navečer uz gitaru i snimanje glazbenih videa.

Na TikToku osvaja pratitelje, osobito ženski dio publike, autorskim pjesmama koje vrlo simpatično izvodi uz gitaru, a svaki njegov video izaziva niz reakcija, komentara i dijeljenja, a najviše ga pratitelji uspoređuju s legendarnim Balaševićem zbog načina izvođenja pjesama.

Publika ga voli zbog neposrednosti, emocije i šarma koji se jednako snažno osjete i u eteru i na ekranu.

Lički dijamant – tako ga od milja zovu na Anteni Zagreb, gdje sa samo 22 godine već obnaša ulogu producenta. Početkom listopada izbacio je i svoju prvu pjesmu "Vratit ću se doma", čime je dodatno učvrstio svoj glazbeni put. Iako mu je prva ljubav bio nogomet, s kojim je ozbiljno koketirao kroz školu i Prvu HNL (u klubovima poput Zagreba i Hrvatskog dragovoljca), danas ga igra iz gušta za lokalni NK Stupnik, jer mu tako ostaje više vremena za rad na radiju i glazbi.

Rođen u Zagrebu, a odrastao dijelom u Lici, točnije u mjestu Veliki Skočaj. Iskustva iz djetinjstva, ali i bogata emotivna paleta, danas su mu inspiracija za pjesme koje piše i izvodi, a koje sve češće nalaze put do srca publike na društvenim mrežama.

