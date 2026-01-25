Događaj u Splitu okupio poznate Hrvate: Pogledajte tko je sve stigao pred kamere!

Premijera predstave "Požari" u splitskom HNK-u okupila je poznate uzvanike.
U splitskom HNK-u sinoć je uprizorena premijera predstave "Požari", koja je osim snažne kazališne priče privukla i brojna poznata lica.3 vijesti o kojima se priča ''u samom srcu grada'' Naš zgodni glumac zbog ljubavi se odselio iz Hrvatske: ''Napokon sam našao savršeno okruženje'' 40 godina zajedno Nisu se zaljubili na prvi pogled, ali sudbina ih je spojila kada je bilo pravo vrijeme ljubav iz mladosti Naš glazbeni velikan više od 50 godina volio je jednu ženu, evo koja je bila tajna njihova braka
Poznati na premijeri predstave Požari - 13 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell
Crveni tepih još jednom je poslužio kao pozornica za modne igre, a reflektori su se brzo usmjerili prema nekima od upečatljivijih uzvanica.
Pogledaji ovo Celebrity Victoria i David Beckham prekinuli šutnju nakon skandaloznih optužbi najstarijeg sina
Poznati na premijeri predstave Požari - 20 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell
Među onima koje su privukle najviše pogleda bila je i zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić, koja je svojom elegancijom i sigurnim modnim izborom potvrdila status stilske ikone večeri.
Poznati na premijeri predstave Požari - 6 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell
Poznati na premijeri predstave Požari - 14 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell
U centru pažnje bila je i Ana Gruica Uglešić. Njezin slojeviti kožni outfit spojio je hrabrost i profinjenost, ostavljajući jak dojam na okupljene.
Poznati na premijeri predstave Požari - 11 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell
Pogledaji ovo Celebrity Luka Modrić osvanuo na TikToku u ulozi u kakvoj ga još nismo vidjeli!
Tko se još pojavio na događanju i kakvi su se modni momenti mogli zabilježiti, donosimo u galeriji.
Galerija 19 19 19 19 19
1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Kakve ljepotice! Favoritkinje ovogodišnje Dore nisu prošle ispod radara u centru metropole
1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Beckhamova snaha postavila je ultimatum koji je produbio jaz u slavnoj obitelji?
Pogledaji ovo Zanimljivosti Domovi slavnih s bizarnim detaljima kao dokaz da neke zvijezde imaju više novca nego razuma