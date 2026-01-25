Događaj u Splitu okupio poznate Hrvate: Pogledajte tko je sve stigao pred kamere!

Premijera predstave "Požari" u splitskom HNK-u okupila je poznate uzvanike.

U splitskom HNK-u sinoć je uprizorena premijera predstave "Požari", koja je osim snažne kazališne priče privukla i brojna poznata lica.

Poznati na premijeri predstave Požari - 13 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Crveni tepih još jednom je poslužio kao pozornica za modne igre, a reflektori su se brzo usmjerili prema nekima od upečatljivijih uzvanica.

Pogledaji ovo Celebrity Victoria i David Beckham prekinuli šutnju nakon skandaloznih optužbi najstarijeg sina

Poznati na premijeri predstave Požari - 20 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Među onima koje su privukle najviše pogleda bila je i zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić, koja je svojom elegancijom i sigurnim modnim izborom potvrdila status stilske ikone večeri.

Poznati na premijeri predstave Požari - 6 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Poznati na premijeri predstave Požari - 14 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

U centru pažnje bila je i Ana Gruica Uglešić. Njezin slojeviti kožni outfit spojio je hrabrost i profinjenost, ostavljajući jak dojam na okupljene.

Poznati na premijeri predstave Požari - 11 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Luka Modrić osvanuo na TikToku u ulozi u kakvoj ga još nismo vidjeli!

Tko se još pojavio na događanju i kakvi su se modni momenti mogli zabilježiti, donosimo u galeriji.

Galerija 19 19 19 19 19

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Kakve ljepotice! Favoritkinje ovogodišnje Dore nisu prošle ispod radara u centru metropole

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Beckhamova snaha postavila je ultimatum koji je produbio jaz u slavnoj obitelji?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Domovi slavnih s bizarnim detaljima kao dokaz da neke zvijezde imaju više novca nego razuma