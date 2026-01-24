Beckhamova snaha postavila je ultimatum koji je produbio jaz u slavnoj obitelji?

Novi detalji sa svadbe Brooklyna Beckhama i Nicole Peltz otkrivaju što je dovelo do dodatnih tenzija s njegovom obitelji.

Obiteljske tenzije u obitelji Beckham ne jenjavaju. Iako su Nicola Peltz i Brooklyn Beckham sudbonosno "da" izrekli još 2022. godine, sve više izvora otkriva kako je njihovo vjenčanje ostavilo duboke pukotine – posebno u odnosu između Nicole i njezine svekrve Victorije Beckham.

Sve je kulminiralo tijekom prvog plesa mladog para. Brooklyn je, u nedavno objavljenoj izjavi, optužio svoju majku da im je ukrala prvi ples i da je pritom plesala vrlo neprimjereno.

Brooklyn Beckham sa suprugom - 2 Foto: Nicola Peltz Beckham/Instagram

Njegova supruga Nicola, vidno pogođena, napustila je prostor u suzama tijekom trominutne izvedbe latino pjevača Marca Anthonyja. Prema riječima DJ-a Fat Tonyja, koji je nastupao na vjenčanju, Nicolina obitelj odmah je krenula za njom, a Brooklyn je, vidno posramljen, također otišao potražiti svoju suprugu.

Nicola Peltz Beckham i Victoria Beckham Foto: Instagram

Sada se u oglasio i batler koji je, prema The Sunu, bio svjedok svega na svadbi. Prema njegovim riječima, taj ples bio je "posljednja kap" za Nicolu, koja se već ranije osjećala zasjenjeno od strane Victorije.

"Nakon vjenčanja rekla je Brooklynu da mora birati: ili ona ili njegova majka. Nije htjela popustiti. Nažalost, Brooklyn nije uspio stati u obranu svoje majke i objasniti Nicoli da je jako pretjerala," izjavio je izvor za The Sun.

Nicola Peltz, Brooklyn Beckham Foto: Profimedia

Batler tvrdi i kako je Nicola Brooklynu jasno dala do znanja da ne želi biti u blizini njegove obitelji te da je on bio bespomoćan i nije mogao učiniti ništa drugo nego izabrati suprugu.

Navodno je od tog incidenta manekenka i glumica lupila šakom o stol kada su u pitanju bilo kakvi pozivi od strane Davida i Victorije Beckham. Iako je 26-godišnji Brooklyn pokušao urazumiti svoju suprugu, izvor tvrdi kako je upravo Nicola glavni razlog jaza među slavnom obitelji.

"Brooklyn je želio ići na obiteljska okupljanja, ali kada ona kaže 'Ne', on se povuče. Nicola nikada nije dala Victoriji priliku da razgovaraju o svemu – svekrva sa snahom. Nju ne zanima šteta koja nastaje time što se problem ne rješava'', zaključio je.

Progovorio je i DJ sa svadbe: Otkrivena je prava istina o plesu Victorije na sinovu vjenčanju? Više detalja pročitajte OVDJE.

Victoria Beckham - 3 Foto: Profimedia

OVDJE pročitajte sve o najvećim skandalima Beckhamovih: Davidova afera, Victorijin bankrot, ispadi na terenu...

David i Victoria Beckham - 4 Foto: Afp

