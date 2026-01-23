Kako su Kumovi postali dio svakodnevice gledatelja? Braco nam je otkrio tajnu uspjeha!

Serija Kumovi već nekoliko sezona uspješno spaja humor, emociju i prepoznatljive likove koji su postali dio svakodnevice gledatelja. Ulazak u finale dodjele nagrada Zlatni Studio još je jedna potvrda njezina statusa na domaćoj televizijskoj sceni, a jedan od onih koji su u novijim sezonama snažno obilježili priču Zaglava je i Zdravko Vukelić.

Dolaskom u petoj sezoni serije Kumovi, Zdravko Vukelić vrlo je brzo postao prepoznatljivo i važno lice Zaglava. Iako je ušao u već formiranu priču i uigranu ekipu, njegov lik se prirodno uklopio u dinamiku serije koja već godinama drži pažnju publike, a sada je i u finalu dodjele nagrada Zlatni Studio.

Ulazak u dugotrajan i uspješan projekt uvijek nosi određenu dozu izazova, no Vukelić priznaje da mu je tranzicija bila olakšana poznanstvima i iskustvom.

''Imao sam sreću što sam dosta ljudi poznavao i prije nego što sam došao na Kumove. Nekoliko njih je bilo na Akademiji u Splitu generacijama prije moje, s nekima sam radio neke druge projekte, a kolege koje nisam poznavao brzo sam pridobio''.

Njegov lik brzo je pronašao svoje mjesto u priči, a zanimljivo je da Vukelić nije morao prolaziti kroz klasične glumačke otpore prema karakteru koji tumači.

Zdravko Vukelić Foto: Nova TV

Serija Kumovi emitira se od 2022. godine, a održati svježinu i interes publike kroz više sezona nije jednostavan zadatak. Vukelić smatra da je ključ u samoj priči i timu koji je stvara.

''Najveći izazov je dobrom pričom odnosno temom motivirati i glumce i publiku. Ako je priča dosadna, onda glumci mogu dubiti na trepavicama, no neće nikome biti zanimljivo. Ovdje je sreća što glavnu glumačku postavu čine neka od najcjenjenijih imena hrvatskog glumišta, a pisci koji to pišu svakako to prepoznaju i usmjeravaju glumce na ono najbolje što mogu dati od sebe.“

Da su Kumovi postali dio svakodnevice gledatelja, potvrđuju i reakcije publike koje glumci redovito primaju, osobito kada serija napravi pauzu.

Zdravko Vukelić, Anica Kovačević Foto: Nova TV

''Sigurno da i oni koji ne gledaju redovito vole da im je televizor upaljen kada su Kumovi, kako bi barem krajičkom oka popratili situaciju. Najviše se to osjeti u razdobljima pauze u prikazivanju, kada svi pitaju i šalju poruke o tome kada će se Kumovi ponovno emitirati, što se događa i zašto se trenutačno ne prikazuju.“

U zahtjevnim uvjetima snimanja, dobra atmosfera na setu ključna je za kontinuitet i kvalitetu rada, a Vukelić ističe koliko su humor i povjerenje važni.

''Humor i međusobno povjerenje presudni su u zahtjevnim danima snimanja. Bez toga bi se teško održala dobra atmosfera na setu.“

Na svakom setu s vremenom se razviju i male, nepisane rutine koje olakšavaju svakodnevni rad.

''Postoji jedno nepisano pravilo da se nikome ne obraća dok ne popije kavu. Šalim se, ali u tome ima istine. Ujutro se zna redoslijed: dolazak na set, šminka i kostim, zatim kava, a tek nakon toga slijedi ponavljanje teksta.“

Ulazak Kumova u finale Zlatnog Studija Vukelić doživljava kao jasnu potvrdu i kvalitete i kontinuiteta serije.

Zdravko Vukelić Foto: Nova TV

''Definitivno i jedno i drugo!''

Takva priznanja, priznaje, imaju posebnu težinu, osobito kada dolaze u trenutku u kojem je dio projekta koji publika snažno prepoznaje.

''Naravno da mi ovakvo priznanje znači, osobito ako je barem malim dijelom i moja zasluga, s obzirom na to da sam jedan od novijih likova''.

Smatra i da ovakva finala dodatno učvršćuju status serije na domaćoj televizijskoj sceni.

''To je zaista jedna lijepa potvrda dobrog rada i ekipe ispred kamere i one iza''.

Kada je riječ o privatnosti, Vukelić priznaje da njegov odnos prema javnosti ovisi o trenutnom raspoloženju.

Zdravko Vukelić, Anica Kovačević Foto: Nova TV

''Ovisi kako sam raspoložen… nekad sve može u javnost, a nekad se zainatim pa ne bih ništa podijeli s javnošću…''

Ravnotežu između posla i privatnog života pronalazi u jednostavnim, ali njemu važnim stvarima.

''Pikado, nogomet, playstation, Hajduk, pas Django i druženje s prijateljima!''