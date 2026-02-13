Jedna od najseksipilnijih žena današnjice u donjem rublju napravila kaos usred trgovine!

Sydney Sweeney pokazala je zašto je mnogi smatraju jednom od najseksepilnijih žena današnjice. U razigranoj reklami za svoju liniju donjeg rublja bez zadrške je pomaknula granice i izazvala brojne reakcije.

Holivudska zvijezda Sydney Sweeney ponovno je uzburkala društvene mreže novom reklamom za svoju liniju donjeg rublja, a video koji je objavila u kratkom je roku postao viralan.

Glumica, koja posljednjih godina ne silazi s liste najtraženijih mladih zvijezda, videom je pokazala zašto je smatraju jednom od najseksipilnijih žena današnjice. Sa skupinom prijatelja ulazi u trgovinu, a ono što slijedi daleko je od obične kupovine.

Sydney Sweeney Foto: Instagram

Atmosfera se brzo pretvara u razigrani kaos – smijeh, ples i nestašne scene izmjenjuju se pred kamerama. U jednom trenutku glumica se skida i ostaje u donjem rublju, čime dodatno podiže temperaturu.

Kamera prati svaki njezin pokret, a kombinacija provokativnih kadrova i energične atmosfere daje kampanji gotovo filmski prizvuk. Video je u vrlo kratkom roku prikupio velik broj reakcija, a fanovi su je zatrpali komplimentima, jasno dajući do znanja da je ponovno uspjela privući njihovu pažnju.

Sydney Sweeney Foto: Instagram

''Najljepša od svih'', ''Uvijek rušiš internet svojom ljepotom'', ''Ljubomorne žene opet će mrziti bez razloga'', ''Vibe devedesetih je najbolji'', ''Zapalila si sve, baš je vruće'', ''Hoćeš li se udati za mene'', samo je dio komentara s Instagrama.

Ova fatalna plavuša nedavno se u čipkastom donjem rublju i halterima bacila se na vrtne poslove! Više o tome pisali smo OVDJE.

Sydney Sweeney Foto: Instagram

Svi pričaju o njezinom izgledu, ali koliko dobro poznajete njen glumački opus? Za najvjernije fanove kviz je OVDJE.

Sydney Sweeney - 3 Foto: Instagram

